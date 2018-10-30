Бауэрс явился в суд в инвалидном кресле спустя несколько часов после выписки из больницы, где ему сделали операцию в связи с огнестрельным ранением, полученным в перестрелке с полицией.

Судья назначил очередное слушание на четверг. По словам прокурора Скотта Брэди, в ходе следующего слушания обвинение начнет знакомить суд с предварительными доказательствами вины Бауэрса. Брэди также рассказал, что в течение 30 дней Бауэрс предстанет перед большим жюри присяжных для предъявления обвинений. Он заверил, что прокуроры делают все возможное для осуществления правосудия.

Бауэрс подозревается в массовом убийстве на почве религиозной ненависти. Открыв огонь по посетителям синагоги, он кричал: "Все евреи должны умереть!", а ранее публиковал в Сети антисемитские высказывания.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выступая на конференции по проблемам религиозной свободы в Бостоне, заявил: "Это была не просто атака на иудаизм. Это была атака на всех верующих. Это была атака на американские ценности, предполагающие защиту верующих. Это недопустимо. Это прямая угроза нашей сущности".

Бауэрсу выдвинуты обвинения по 29 пунктам, в том числе в совершении преступления на почве ненависти. В случае признания вины ему грозит смертная казнь.