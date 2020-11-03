Пулатов заявил, что за день до крушения "Боинга" находился в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка (они находятся недалеко от места крушения), занимался разведкой и руководил своим подразделением.

Пулатов заявил, что 16-17 июля 2014 года о зенитно-ракетной установке "Бук", из которой предположительно был сбит самолет, ни с кем не говорил, не заказывал ее перевозку, не сопровождал и не транспортировал.

"Мне даже вообще было не известно, была ли такая система "Бук" у ополчения", — сказал Пулатов адвокатам и добавил, что при этом ему было известно об "Буках" украинской армии, развернутых в районе населенного пункта Зарощенское.

Версию о том, что малайзийский "Боинг" мог быть сбит из украинского ЗРК, ранее озвучивало минобороны России и российский государственный оружейный концерн "Алмаз-Антей".

Однако их версии оказались несостоятельными — либо место пуска никак не сходилось с допустимой траекторией полета ракеты, либо свидетели из числа местных жителей и бывших боевиков так называемой ДНР опровергли возможность пуска из этих точек.

Украинские власти предоставили Нидерландам информацию о положении всех своих установок "Бук" на июль 2017 года. Эти данные совпали с информацией, полученной военной разведкой Нидерландов.

Таким образом, следствие отбросило версию о том, что "Боинг" МН17 мог быть сбит "Буком" вооруженных сил Украины. Подробнее об этом можно почитать здесь.

"Для дезинформации"

Пулатов утверждает, что в день крушения "Боинга" он действительно находился в районе Снежного (ближайший к месту крушения крупный город) и решал хозяйственные вопросы — вроде обеспечения людей горячей пищей.

Затем, по его словам, он быстро перемещался между несколькими боевыми позициями военных самопровозглашенной Донецкой народной республики, чтобы успеть всё сделать. "Бука" он за все это время не видел и уверен, что у его подразделений такой установки не было.

Адвокаты проиграли Пулатову несколько перехватов его разговоров от 11, 16 и 17 июля 2014 года. Он не стал отрицать того, что на прослушках именно его голос, однако отметил, что на тот момент ему и его командирам уже было известно о том, что некоторые звонки прослушивались.

"Конечно, я офигел, что был раскрыт мой номер телефона. Потом впоследствии мы именно этот телефон использовали как телефон для дезинформации и ввода противника в заблуждение. Нормальные звонки, которые имели важность, производились по другим номерам или с использованием других каналов связи" — заявил Пулатов, объясняя почему на некоторых прослушках можно, вопреки его заявлениям, услышать переговоры командиров ДНР о "Буке".

При этом ранее прокуратура Нидерландов обращала внимание на то, что перехваты разговоров Пулатова, а также других россиян, обвиняемых по этому делу (Игоря Гиркина и Сергея Дубинского) логически не противоречат и даже дополняют друг друга. Более того, события, которые обсуждали обвиняемые якобы для дезинформации противника, подтверждаются фото- и видеоматериалами, снятыми очевидцами событий 16-18 июля 2014 года в Донбассе.

Слушания по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проводит Гаагский суд, слушания проходят в юридическом комплексе возле аэропорта Схипхол в Амстердаме, откуда 17 июля 2014 года вылетел самолет. Среди обвиняемых в причастности к крушению самолета и смерти 298 человек — три гражданина России и один гражданин Украины.

Из них только подполковник запаса ВДВ российской армии Олег Пулатов согласился взаимодействовать с представителями суда. Его интересы защищают два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина.