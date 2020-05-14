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В марте в Донецке был арестован Леонид Харченко - ключевой фигурант дела о крушении малайзийского "Боинга" МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году. Он - один из четырех обвиняемых по делу, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.
Leonidas Vladimirovičius Charčenka
Leonidas Vladimirovičius Charčenka
© Bellingcat

В 2014 году Харченко носил позывной “Крот” и был командиром одного из разведподразделений ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к крушению “Боинга”, суд начался 9 марта этого года.

А 11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР и арестован, но совсем по другому уголовному делу. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердил источник, имевший отношение к военному командованию ДНР в 2014-2015 годах, и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке.

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8 мая арест бывшего военного разведчика ДНР был продлен еще на два месяца. Сейчас, по словам собеседников Би-би-си, он содержится в СИЗО минюста ДНР, которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

Сослуживцы Харченко, согласившиеся поговорить с Би-би-си, считают, что бывшего разведчика хотят изолировать.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия, - рассказал собеседник Би-би-си, знакомый с делом арестованного Харченко. - По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17".

Все это было сделано, чтобы изолировать Харченко, считает собеседник Би-би-си.

Сослуживец Харченко, согласившийся поговорить с Би-би-си, считает, что бывшего военного разведчика взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

Летом прошлого года украинским спецназовцам удалось вывезти в Киев бывшего ракетчика ДНР Владимира Цемаха, который также считается важным участником истории о крушении "Боинга" МН17.

В сентябре 2019 года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Сейчас он живет на территории, контролируемой ДНР.

"Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое случиться, - сказал Би-би-си бывший сослуживец Харченко. - Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека".

Би-би-си направила запрос в министерство госбезапасности самопровозглашенной ДНР и ожидает ответа.

Власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению "Боинга" МН17.

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