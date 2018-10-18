Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за записей на странице "ВКонтакте", уехала в Украину. Об этом она написала в твиттере: "Всем спасибо, Россия, прощай".
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Адвокат Мотузной сообщил "Медиазоне", что его подзащитная будет просить в Киеве политическое убежище. Однако сама Мария Мотузная это отрицает. "Я НЕ собираюсь просить политубежище в Украине!" – написала она.

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9 сентября суд Барнаула вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной "для уточнения обстоятельств". Тогда защита заявила, что "не был доказан умысел подсудимой и не исследовался эффект, который произвели на аудиторию её действия".

Адвокат Алексей Бушмаков надеялся, что Марию больше не будут преследовать, и дело против нее может быть закрыто. Этому способствовал также срок давности по статье об оскорблении чувств верующих: он истек 15 октября.

Второй адвокат Роман Ожмегов посчитал, что дело могут переквалифицировать на административное, дождавшись вступления в силу поправок в 282-ю статью – возбуждение ненависти либо вражды, а затем закрыть за сроком давности. Но это не сможет реабилитировать Марию Мотузную.

Дело Мотузной рассматривается с августа 2018 года, оно было заведено по заявлению барнаульских студенток Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко. В материалах дела сказано, что Мотузная является "приверженцем националистических идей", "негативно относится к определенным группам лиц", в том числе к негроидной расе и православным, и выкладывала в соцсети "ВКонтакте" саркастичные картинки "из чувств нетерпимости".

Сама Мотузная не признает вину. В суде она рассказала, что оперативники обманом вынудили ее дать признательные показания, и что у нее не было умысла возбуждать ненависть или оскорблять чьи-то чувства – в своем профиле "ВКонтакте" она просто сохраняла мемы.

"Настоящее время"
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