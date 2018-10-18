Первое, что я увидела в Киеве
Всем спасибо, Россия, прощай) pic.twitter.com/K7FTJyBL3H— Frolová (@La72La) October 17, 2018
Адвокат Мотузной сообщил "Медиазоне", что его подзащитная будет просить в Киеве политическое убежище. Однако сама Мария Мотузная это отрицает. "Я НЕ собираюсь просить политубежище в Украине!" – написала она.
9 сентября суд Барнаула вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной "для уточнения обстоятельств". Тогда защита заявила, что "не был доказан умысел подсудимой и не исследовался эффект, который произвели на аудиторию её действия".
Адвокат Алексей Бушмаков надеялся, что Марию больше не будут преследовать, и дело против нее может быть закрыто. Этому способствовал также срок давности по статье об оскорблении чувств верующих: он истек 15 октября.
Второй адвокат Роман Ожмегов посчитал, что дело могут переквалифицировать на административное, дождавшись вступления в силу поправок в 282-ю статью – возбуждение ненависти либо вражды, а затем закрыть за сроком давности. Но это не сможет реабилитировать Марию Мотузную.
Дело Мотузной рассматривается с августа 2018 года, оно было заведено по заявлению барнаульских студенток Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко. В материалах дела сказано, что Мотузная является "приверженцем националистических идей", "негативно относится к определенным группам лиц", в том числе к негроидной расе и православным, и выкладывала в соцсети "ВКонтакте" саркастичные картинки "из чувств нетерпимости".
Сама Мотузная не признает вину. В суде она рассказала, что оперативники обманом вынудили ее дать признательные показания, и что у нее не было умысла возбуждать ненависть или оскорблять чьи-то чувства – в своем профиле "ВКонтакте" она просто сохраняла мемы.
Охрана зятя Трампа заблокировала пытавшегося задать вопрос о Хашукджи корреспондента
Корреспондент американского телеканала CBS News Эррол...
Число жертв нападения в колледже в Керчи возросло до 21: большинство погибших младше 20 лет (список) (8)
Число жертв нападения в колледже Керчи увеличилось до...
В США задержали чиновницу Минфина, разгласившую BuzzFeed секреты о расследовании российского вмешательства в выборы
В США задержана старший чиновник подразделения...
Спецслужбы ФРГ предотвратили крупный теракт на музыкальном фестивале (2)
Террористы ИГ планировали совершить крупный теракт на...
TOP новостей
Гружевский: 1000 евро "на руки" - обязательные доходы для жителей Литвы (12)
Парадокс, но жители Литвы больше всего недовольны...
Сюрприз для самозанятых - налоги увеличатся (38)
В представленном правительством Литвы бюджете "Содры"...
CNN сообщил о новых ядерных бункерах в Калининградской области (44)
Россия модернизировала военные бункеры для хранения...
Пограничники Литвы - контрабандистам: мы вас все равно поймаем (10)
Литовские пограничники показали свое рабочее место и...
Антанас Гуога не будет претендовать на пост мэра Вильнюса (1)
Европарламентарий Антанас Гуога не будет...