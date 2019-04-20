Обвинение в США просит для Марии Бутиной 18 месяцев лишения свободы

Суд в Вашингтоне 26 апреля вынесет приговор россиянке, признавшей вину в нанесении ущерба интересам Соединенных Штатов. Адвокаты Марии Бутиной просят депортировать ее на родину после оглашения приговора.
Marija Butina
© AP / Scanpix

Сторона обвинения просит приговорить россиянку Марию Бутину, которая признала себя виновной в заговоре против Соединенных Штатов, к полутора годам лишения свободы. Об этом агентство AP сообщает в пятницу, 19 апреля, со ссылкой на документы суда.

В свою очередь, адвокаты Бутиной просят депортировать ее на родину после вынесения приговора. По их словам, "справедливое наказание не требует дополнительного тюремного заключения". Приговор 30-летней россиянке будет вынесен 26 апреля.

Марию Бутину арестовали в июле 2018 года по обвинению в фактической работе иностранным агентом в Соединенных Штатах без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. По мнению следствия, отношения, которые россиянка налаживала с американскими политиками во время пребывания в США, в дальнейшем могли использоваться Москвой для продвижения своих интересов. В МИД России отвергли обвинения, заявив, что "ФБР выполняет политический заказ".

Бутина признала вину и согласилась сотрудничать со следствием

В декабре 2018 года россиянка признала свою вину в нанесении ущерба интересам США. Она заявила, что вступила в сговор с несколькими лицами с целью причинить вред Соединенным Штатам, согласилась сотрудничать со следствием и отказалась от возможности обжалования приговора.

Deutsche Welle
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