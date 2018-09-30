Обстановка на севере Косово успокоилась

Ситуация на севере Косова нормализовалась, передает ТАСС. Об этом рассказал в воскресенье депутат партии "Сербский список" Игор Симич из муниципалитета Зубин-Поток на севере Косова. Данная партия является самым авторитетным политическим объединением сербского меньшинства в автономном крае, отмечаеи агентство.
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"Баррикады в Зубин-Потоке разобраны после обращения президента Александара Вучича. Обстановка успокоилась, хотя напряжение висит в воздухе", - заявил депутат в эфире сербского телевидения.

"Надеюсь, что кто-то в Приштине и те в посольствах, кто принимает решения и могут влиять на албанцев, отдают себе отчет, сколько сделала Сербия и местные власти, чтобы успокоить ситуацию, чтобы сербы не поддались на провокацию", - отметил Симич.

Накануне, напомним, в Косово обострилась ситуация из-за 15-минутного визита косовского лидера Хашима Тачи в приграничный с Сербией район. Для обеспечения безопасности 60 косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Ранее косовары неоднократно заявляли, что ГЭС "Газиводе" должна быть включена в энергетическую систему Косово.

По данным косовских СМИ, Тачи за штурвалом полицейского катера объехал водохранилище Газиводе, поездка продолжалась около 15 минут, передает ТАСС. Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза.

Катер проехал возле плотины ГЭС "Газиводе" и вернулся к месту отправления. После прогулки на катере Тачи сел в машину и уехал в сопровождении спецназа и полиции.

Президент Сербии Александар Вучич направил ноту протеста генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, назвав действия лидера Косово "наглыми". Вооруженные силы Сербии были приведены в полную боевую готовность.

В спецобращении к нации в связи с обострением обстановки на севере Косова и Метохии Вучич попросил косовских албанцев не испытывать терпение сербского народа.

"Мы будем сохранять мир почти любой ценой. Но в любой момент Сербия найдет возможность защитить свое население. Прошу косовских албанцев не приходить с автоматами, прошу их не нападать на сербский народ и прошу их не испытывать терпение сербского народа. Напомню всем международным действующим лицам: международное право на стороне Сербии, пусть хорошо прочитают резолюцию СБ ООН 1244, пусть хорошо прочитают Брюссельские соглашения и тогда они поймут все, о чем я сегодня говорил", - заявил Вучич.

Президент подчеркнул, что Сербия желает долгосрочного мира с албанским народом, но он не может основываться на изгнании сербов. Сербский лидер отметил свою приверженность мирному развитию Сербии, однако посоветовал не загонять его в угол.

По словам сербского президента, обострение обстановки в Косово и Метохии является уже третьим по счету с 26 марта, когда в Косовска-Митровице албанский спецназ задержал и избил главу Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурича. Он также перечислил несколько десятков нападений и случаев притеснения сербского населения в Косове.

В конце своего обращения Вучич пообещал обсудить косовскую проблематику на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, по данным сербских СМИ, состоится 2 октября.

В Белграде счтают, что провокация косоваров организована из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Приштине - после провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН Тачи необходима была "победная поездка" на сербскую территорию.

NEWSru.com
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