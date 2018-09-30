Обстановка на севере Косово успокоилась

"Баррикады в Зубин-Потоке разобраны после обращения президента Александара Вучича. Обстановка успокоилась, хотя напряжение висит в воздухе", - заявил депутат в эфире сербского телевидения.
"Надеюсь, что кто-то в Приштине и те в посольствах, кто принимает решения и могут влиять на албанцев, отдают себе отчет, сколько сделала Сербия и местные власти, чтобы успокоить ситуацию, чтобы сербы не поддались на провокацию", - отметил Симич.
Накануне, напомним, в Косово обострилась ситуация из-за 15-минутного визита косовского лидера Хашима Тачи в приграничный с Сербией район. Для обеспечения безопасности 60 косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Ранее косовары неоднократно заявляли, что ГЭС "Газиводе" должна быть включена в энергетическую систему Косово.
По данным косовских СМИ, Тачи за штурвалом полицейского катера объехал водохранилище Газиводе, поездка продолжалась около 15 минут, передает ТАСС. Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза.
Катер проехал возле плотины ГЭС "Газиводе" и вернулся к месту отправления. После прогулки на катере Тачи сел в машину и уехал в сопровождении спецназа и полиции.
Президент Сербии Александар Вучич направил ноту протеста генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, назвав действия лидера Косово "наглыми". Вооруженные силы Сербии были приведены в полную боевую готовность.
В спецобращении к нации в связи с обострением обстановки на севере Косова и Метохии Вучич попросил косовских албанцев не испытывать терпение сербского народа.
"Мы будем сохранять мир почти любой ценой. Но в любой момент Сербия найдет возможность защитить свое население. Прошу косовских албанцев не приходить с автоматами, прошу их не нападать на сербский народ и прошу их не испытывать терпение сербского народа. Напомню всем международным действующим лицам: международное право на стороне Сербии, пусть хорошо прочитают резолюцию СБ ООН 1244, пусть хорошо прочитают Брюссельские соглашения и тогда они поймут все, о чем я сегодня говорил", - заявил Вучич.
Президент подчеркнул, что Сербия желает долгосрочного мира с албанским народом, но он не может основываться на изгнании сербов. Сербский лидер отметил свою приверженность мирному развитию Сербии, однако посоветовал не загонять его в угол.
По словам сербского президента, обострение обстановки в Косово и Метохии является уже третьим по счету с 26 марта, когда в Косовска-Митровице албанский спецназ задержал и избил главу Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурича. Он также перечислил несколько десятков нападений и случаев притеснения сербского населения в Косове.
В конце своего обращения Вучич пообещал обсудить косовскую проблематику на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, по данным сербских СМИ, состоится 2 октября.
В Белграде счтают, что провокация косоваров организована из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Приштине - после провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН Тачи необходима была "победная поездка" на сербскую территорию.
В ДНР сообщили о гибели трех детей из-за взрыва мины под Горловкой (3)
Еще один ребенок был ранен и госпитализирован в тяжелом...
Выборы в Бразилии: десятки тысяч женщин вышли на акцию против "бразильского Трампа"
Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против крайне...
Министр внутренних дел США: американские ВМС способны устроить морскую блокаду России (138)
Глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС...
Великобритания отправит 800 военных в Норвегию для сдерживания РФ (6)
Лондон принимает меры в связи с возросшей военной...
TOP новостей
В связи с переездом конной полиции депутат обращается в правоохранительные органы (8)
Консерватор Арвитас Анушаускас намерен обратиться в...
Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (44)
Всем известно, что существует немало маркетинговых...
Витаутас Ландсбергис: правящие пытаются создать демократию "бандочек" (141)
Почетный председатель партии Союз...
Землетрясение и цунами в Индонезии: более 800 погибших
В Индонезии более 800 человек погибли в результате...