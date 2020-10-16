"Сервисное обслуживание находящихся сейчас у нас в Гамбурге всех самолетов наших клиентов проводится в соответствии с графиком", - такой ответ 15 октября получила DW от официального представителя компании Lufthansa Technik в Гамбурге Вольфганга Райнерта (Wolfgang Reinert) на вопрос о том, правда ли что сотрудники этой фирмы отказались проводить регулярные сервисные работы по обслуживанию самолета Александра Лукашенко.

Ранее белорусский информационный портал "Наша нива" сообщил: "Рабочие Lufthansa Technik не хотят обслуживать самолет Лукашенко. Они напомнили об аналогичном отказе Чаушеску". Аналогичная информация появилась и в целом ряде других СМИ.

Заявление немецкого профсоюза Ver.di

"Наша нива" процитировала заявление местного отделения немецкого профсоюза Ver.di. Это заявление есть в распоряжении DW. В нем действительно говорится о том, что 13 октября в Гамбург прилетел белорусский Boeing 737 с бортовым номером EW-001PA на очередное техобслуживание компании Lufthansa Technik. "Это самолет Лукашенко, который в то же самое время отдает приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси", - пишут профсоюзные активисты.

Далее они подробно рассказывают о ситуации в этой стране, о протестах и арестах оппозиционеров, применении властями насилия и пыток, о бесправии рабочих, о нарушениях прав человека, репрессиях против белорусских стачкомов. Ver.di напоминает также, что 31 год назад рабочие Lufthansa Technik в Гамбурге объявили забастовку, чтобы не обслуживать самолет президента Румынии Николае Чаушеску в то время, когда он "велел подавлять протесты рабочих и работниц".

Забастовка в Гамбурге не объявлена

В этот раз, однако, забастовка не объявлена. Профсоюз ожидает лишь, что "администрация Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций в том случае, если сотрудники и сотрудницы откажутся работать с соответствующим самолетом".

А требования Ver.di выдвинул в адрес белорусских властей: прекратить подавление протестов, обеспечить право на забастовку и организацию независимых профсоюзов, освободить всех политзаключенных и восстановить на работе уволенных. "Мы требуем отставки Лукашенко и проведения настоящих демократических выборов", - говорится также в документе.