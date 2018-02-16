За прошедшую неделю число нарушений режима прекращения огня между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными выросло на 30 процентов.
In the Eastern Ukraine
© Reuters / Scanpix

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о новой эскалации военных действий на востоке Украины. "Мы вновь движемся по нарастающей спирали насилия", - заявил заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе Александер Хуг в пятницу, 16 февраля, в телефонном интервью dpa.

По его словам, за прошедшую неделю число нарушений режима прекращения огня между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными возросло на 30 процентов по сравнению с неделей ранее.

Не менее 1000 случаев нарушения

"Наблюдалось, по меньшей мере, 1000 случаев применения тяжелых вооружений, которые в действительности уже должны были отведены", - указал он. Хуг также подчеркнул, что "ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой".

На вечер 16 февраля намечена первая за последний год встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины по конфликту в Донбассе. Встреча должна состояться в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, однако официального ее подтверждения не поступало, отмечает dpa.

Deutsche Welle
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