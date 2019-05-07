В прошлом году беспилотник ОБСЕ снял движение военной техники через российско-украинскую границу. Тогда колонна из восьми военных грузовиков по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска въехала на территорию России. Позднее схожий конвой пересек российско-украинскую границу, въехав на территорию Донбасса.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР". Москва участие в вооруженном конфликте отрицает, но в этом месяце начала приём документов для выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Киев опасается, что это может быть подготовкой к масштабному вторжению, поскольку в России есть закон, позволяющий защищать граждан страны за рубежом.
За последние сутки, по данным Киева, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный был ранен. В "ДНР" в ответ заявляют о 10 обстрелах со стороны правительственных войск.
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