"Российские новейшие системы вооружения – автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса", - говорится в сообщении.
Російські новітні системи озброєння - автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель" та комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2", зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу pic.twitter.com/AsKAIRUpQD— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) April 3, 2019
Ранее СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".
16 марта на оккупированной части Донбасса были замечены российские новейшие системы радиоэлектронной борьбы, в частности, "Тирада-2".
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