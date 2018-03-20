Отсутствие конкуренции

Нынешняя Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ — самая крупная в истории международного наблюдения в России с 1993 года. На выборы приехали представители 44 различных стран. В целом, они остались довольны работой ЦИК и итогами обработки голосов. Но выразили озабоченность в связи с тем, что из-за отсутствия здоровой конкуренции выхолащивается смысл выборов.

"Выбор без реальной конкуренции, как мы наблюдали здесь, — это ненастоящий выбор", — прокомментировал Михаэль Георг Линк, специальный координатор и лидер краткосрочной миссии ОБСЕ на выборах в России. По его словам, выборы теряют смысл, если законодательство ограничивает многие основные свободы, активисты, оспаривающие легитимность выборов, были заключены в тюрьму, а в результате самих выборов никто не сомневается. Ему и коллегам показалось очень странным, что некоторые кандидаты открыто говорили, что не ожидают победить на выборах.

Главная особенность выборов этого года, по версии ОБСЕ, — усилия власти, которые были приложены для увеличения явки. Наблюдатели отметили, что уличная кампания по привлечению избирателей на выборы даже затмевала кампании кандидатов во многих частях страны. Для этого использовались рекламные щиты, голосовые объявления в общественном транспорте и сообщения на пакетах с молоком .

ОБСЕ подтвердили, что также получили несколько сообщений о случаях, когда работники, студенты и родители школьников подвергались давлению, чтобы те пришли на голосование. По словам ОБСЕ, это ставит под сомнение соблюдение пункта копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года, который требует голосования "в атмосфере свободы и честности".

СМИ о кандидатах и выборах

Жестче всего ОБСЕ раскритиковало освещение выборов в СМИ и те условия, в которых приходится работать журналистам в России. Практика блокировки сайтов в досудебном порядке, а также обширное законодательство в области борьбы с экстремизмом посягают, по мнению международных наблюдателей, на свободу СМИ и провоцируют самоцензуру.

Отдельно было отмечено, что непосредственно во время предвыборной кампании у всех кандидатов были разные условия. "Если вы следили за теледебатами, вы могли заметить, что один из кандидатов не принимал в них участие", — сказал Ян Петерсен, глава международной миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ, не называя имени Владимира Путина. При этом президенту были посвящены до 44 процентов всех политических новостей на федеральных каналах, "исключительно в позитивном или нейтральном ключе". Чего не скажешь о кандидате от КПРФ Павле Грудинине, замечают наблюдатели, освещение кампании которого носило негативную окраску на весь период наблюдения.

Нарушения в день голосования

Наблюдателям из ОБСЕ удалось зафиксировать семь фактов вброса бюллетеней. Но большую обеспокоенность у экспертов вызвали меры для повышения явки избирателей непосредственно в день выборов: в 41 проценте случаев на участках для голосования параллельно проводились общественные опросы или конкурсы.

В комментарии корреспонденту DW Ян Петерсен отказался оценить работу наблюдателей из организации "Голос" или штаба Навального (их в этом году было более 33 тысяч). Однако он обратил внимание на работу наблюдателей, которых привлекли через федеральные и региональные общественные палаты . Таких на выборах было 150 000, включая представителей студенческих и других объединений, часть из которых финансируется из госбюджета. Представители ОБСЕ выразили сомнение, что их наблюдения были беспристрастными и нейтральными. В качестве примера они привели главу общественной палаты Курской области, который одновременно был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина.

То, как были обработаны итоги голосования, ОБСЕ удовлетворило в 92 процентах случаев. В остальных случаях либо не хватало прозрачности (не все наблюдатели могли видеть, что происходит) или местные ТИКи не отвечали требованиям для приема или размещения протоколов.