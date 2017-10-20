Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) констатировала рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе.
OSCE
© RIA/Scanpix

"На прошлой неделе (с 9 по 15 октября) Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 3335 нарушений режима прекращения огня, что на 45 процентов больше, чем на позапрошлой неделе", - заявил первый заместитель миссии Александер Хуг.

По словам Хуга, за период с 9 по 15 октября миссией зафиксировано 55 единиц тяжелого вооружения, нарушающих линию отвода, в том числе 26 – на территории, подконтрольной Киеву, и 29 – на неподконтрольной.

Александер Хуг также сообщил, что жертвами нарушения режима прекращения огня в Донбассе стали еще два мирных жителя. Это означает, что с начала марта текущего года количество жертв среди гражданского населения на востоке Украины увеличилось до четырехсот.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Буш и Обама подвергли критике политику Трампа

Сразу два бывших президента США , Джордж Буш-младший и...

В Латвии на пожертвования построят центр реабилитации украинских солдат (1)

Весной будущего года в Латвии планируется открыть...

Предъявлено обвинение охраннику концлагеря Майданек

Прокуратура Франкфурта-на-Майне в пятницу, 20 октября,...

ОБСЕ фиксирует рост нарушений перемирия в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (...

ЕС начнет подготовку ко второй фазе переговоров по Brexit

Евросоюз готов начать "неофициальную подготовку" ко...

TOP новостей

Шимашюс уходит с поста председателя Движения либералов (6)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу сообщил, что...

Глава полиции Вильнюсского округа: мы еще надеемся, что он жив

В Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа 20...

Конституционный суд Литвы: двойное гражданство - только путем изменения Конституции на референдуме (20)

Расширение возможности двойного гражданства в Литве...

Дворец на горе Таурас может достаться Азербайджану (7)

Посольство Азербайджана в Литве хочет приобрести...

Как выглядит Игналинская атомная станция сейчас? (48)

После того как в 2009 г. в Литве остановили второй блок...