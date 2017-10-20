ОБСЕ фиксирует рост нарушений перемирия в Донбассе

"На прошлой неделе (с 9 по 15 октября) Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 3335 нарушений режима прекращения огня, что на 45 процентов больше, чем на позапрошлой неделе", - заявил первый заместитель миссии Александер Хуг.

По словам Хуга, за период с 9 по 15 октября миссией зафиксировано 55 единиц тяжелого вооружения, нарушающих линию отвода, в том числе 26 – на территории, подконтрольной Киеву, и 29 – на неподконтрольной.

Александер Хуг также сообщил, что жертвами нарушения режима прекращения огня в Донбассе стали еще два мирных жителя. Это означает, что с начала марта текущего года количество жертв среди гражданского населения на востоке Украины увеличилось до четырехсот.