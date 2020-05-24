Общее число зараженных в Европе превысило два миллиона

Общее число зараженных коронавирусом в Европе с начала пандемии превысило два миллиона человек. Это - результат подсчетов, сделанных журналистами информагентства AFP на основании официальных правительственых данных. При этом около двух третей из 2 001 995 зарегистированных случаев заражения коронавирусом приходятся на пять стран: Россию, Великобританию, Испанию, Италию и Францию, указывает. С начала пандемии в Европе скончались 173 133 пациента с диагнозом COVID-19.