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Мировое сообщество продолжает борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Новым коронавирусом инфицированы свыше 5,2 млн человек, скончались около 340 тысяч. Выздоровели свыше 2,1 млн человек.
Общее число зараженных в Европе превысило два миллиона
© DELFI / Andrius Ufartas

Общее число зараженных коронавирусом в Европе с начала пандемии превысило два миллиона человек. Это - результат подсчетов, сделанных журналистами информагентства AFP на основании официальных правительственых данных. При этом около двух третей из 2 001 995 зарегистированных случаев заражения коронавирусом приходятся на пять стран: Россию, Великобританию, Испанию, Италию и Францию, указывает. С начала пандемии в Европе скончались 173 133 пациента с диагнозом COVID-19.

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Deutsche Welle
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