Министерство внутренних дел Италии утверждает, что жертвами инцидента стали 38 человек, еще 16 человек получили серьезные травмы. Десятки автомобилей упали с высоты 45 метров. Среди погибших - трое детей в возрасте восьми, 12 и 13 лет.

Спасатели предполагают, что под завалами находятся от четырех до 12 человек. В поисково-спасательной операции участвуют около 250 пожарных со всей Италии. В их распоряжении - специально обученные собаки и скалолазное оборудование.

"Мы не теряем надежды", - заявил представитель спасательной службы Эмануэле Гиффи и пообещал работать до тех пор, пока не будет найден каждый человек, оказавшийся под завалами.

Сотни человек были эвакуированы из-за опасений, что могут рухнуть оставшиеся части моста. В момент обрушения на мосту находилось около 30 легковых машин и три грузовых.

"Мы продолжаем спасательную операцию, потому что мы думаем, что под завалами могут еще находиться люди", - заявила агентству Рейтер представитель полиции Генуи Алессандра Буччи. Министр внутренних дел Маттео Сальвини пообещал наказать тех, по чьей вине произошла трагедия.

В связи с обрушением в Италии объявлен двухдневный траур.

Рухнувший мост является частью автомагистрали А10, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря и соединяет Геную и приграничный с Францией город Вентимилья. Высота моста составляет 50 метров.

Пролет моста длиной около 200 метров, соединяющий две части Генуи, рухнул около полудня во вторник, 14 августа. Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики.

Министр транспорта Италии заявил, что к катастрофе могли привести недостатки в обслуживании моста. Выдвигаются также и другие версии, в том числе связанные с погодными условиями.

Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы.