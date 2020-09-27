Минувшей ночью произошли столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По меньшей мере один азербайджанский вертолет сбит.

Обе стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации.

Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье утром, что Армения обстреляла населенные пункты в направлении Тертара, Джебраила и Физули, а азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление для защиты мирного населения.

Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8:00 утра по местному времени начал воздушную и ракетную атаки.

Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линиии соприкосновения, уничтожив 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Азербайджанская армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта, сообщило министерство обороны Азербайджана.

По информации ведомства, чтобы предотвратить боевую активность вооруженных сил Армении и обеспечить безопасность мирного населения, командование азербайджанской армии приняло решение о начале операции по контрнаступлению по всей линии фронта.

"Наш личный состав и танковые части при поддержке ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов обнаруживают и уничтожают большое количество армянских сил, военных объектов и военной техники, находящихся на линии фронта и в глубине обороны", - сказано в сообщении.

Боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в направлении Тертера, члены экипажа живы, сообщили в минобороны, добавив, что подразделения ПВО Армении потеряли 12 зенитно-ракетных комплексов "Оса".

По утверждению армянской стороны, сбиты два вертолета и три беспилотника противника, а также три танка и могут быть потери в живой силе.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил о введении в Карабахе военного положения и всеобщей мобилизации - об этом сообщил его пресс-секретарь Ваграм Погосян.

Ранее Погосян написал в "Фейсбуке", что президент в скором времени выступит с обращением к жителям Карабаха по поводу сложившейся ситуации.

По утверждению Погосяна, артобстрелу подверглись мирные населенные пункты, в частности столица Степанакерт.

Как передает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна, в результате обстрела азербайджанских сил погибли женщина и ребенок.

"В результате азербайджанских артобстрелов среди гражданского населения есть погибшие и раненые. В Мартунинском районе погибли два человека - женщина и ребенок, двое ранены. Данные по другим населенным пунктам уточняются. Артиллерийскому обстрелу подверглись также школы, в том числе Степанакерта", - написал Бегларян в "Фейсбуке".

Минобороны Армении распространило 27 сентября видеозапись наступления, как утверждается, азербайджанских танков и военных на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также подбитый танк.

Однако, как сообщает РИА Новости, министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о якобы понесенных ими потерях военной техники.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы трех подбитых танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратов (БЛА) азербайджанской армии, является ложью и дезинформацией. Сообщаем, что наши подразделения обладают полным преимуществом над противником на фронте", - сообщили агентству в пресс-службе азербайджанского минобороны.

Би-би-си не удается получить подтверждение информации о потерях из независимых источников.

Обращение президента Алиева и 10 тысяч добровольцев Армении

В своем телеобращении к нации в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что это "очередная военная провокация Армении", и рассказал о "жертвах и раненых" среди населения и военных в результате обстрела со стороны ВС Армении.

Он также пригрозил, что Азербайджан не оставит без ответа действия Армении.

"В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - сказал Алиев.

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила в соцсетях, что до 10 тысяч жителей Армении хотят записаться в добровольцы, чтобы отправиться в Карабах.

Между тем пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил в интервью РИА Новости, что в Нагорном Карабахе должен быть восстановлен режим прекращения огня.

"Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", - приводит агентство слова пресс-секретаря.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого - в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия непризнанной республики тесно связаны с Арменией.

В апреле 2020 года в разгар пандемии во втором туре президентских выборов в Карабахе 88% голосов набрал Араик Арутюнян.

Еврокомиссия заявила, что результаты голосования никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса, поскольку ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов.

Азербайджан также не признает выборы в Нагорном Карабахе.