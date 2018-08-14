Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 августа, на военной базе Форт-Драм (штат Нью-Йорк) подписал оборонный бюджет страны. Видеозапись церемонии по случаю принятия бюджетного плана опубликована в Twitter главы государства. Ранее проект бюджета одобрили обе палаты конгресса США. В итоге оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября) составит около 716 млрд долларов.
Donaldas Trumpas
© Sputnik / Scanpix

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих - оно вырастет примерно на 16 тысяч. Кроме того, на 2,6% вырастет их денежное довольствие. Также документ предполагает продолжение оказания военной помощи Украине и ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

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Как отмечает ТАСС, в номинальном выражении речь идет о самой большой сумме в истории США. В то же время с учетом инфляции несколько раз в прошлом США принимали и более крупные военные бюджеты.

Обновление ВВС и создание Космических сил: статьи расходов

В законе о бюджете говорится, что 40 млрд долларов будут потрачены на обновление ВВС. Еще 65 млн долларов выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок. Члены Демократической партии в конгрессе возражали против этой статьи, предлагая обязать администрацию сначала представить доклады о мерах по обеспечению стратегической стабильности. Республиканцы отклонили предложение, аргументировав это тем, что новая боеголовка необходима для сдерживания России.

"С принятием нового бюджета мы увеличим размер и мощь нашей армии, создав тысячи мест для новобранцев", - заявил Трамп на церемонии. "Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями" (цитата по ТАСС), - подчеркнул президент. "Космос стал областью боевых действий, недостаточно иметь американские силы в космосе, нужно обеспечить американское господство", - добавил он.

Президент напомнил, что власти США приступили по его распоряжению к созданию шестого по счету вида национальных ВС - Космических сил. Этот шаг хозяин Белого дома обосновал якобы имеющейся необходимостью не допустить размещения оружия в космосе другими державами.

Напомним, в октябре 2017 года США отказались поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе и разработанные в соавторстве Россией, Китаем и другими странами. Ключевым элементом одной из резолюций являлся призыв к скорейшему запуску международных переговоров о выработке юридически обязывающего документа, призванного не допустить размещения оружия в космосе.

Трамп также отметил, что оборонный бюджет включает финансирование создания 135 танков M-1 Abrams и 77 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Трамп также подчеркнул, что будут выделены средства на модернизацию ядерного арсенала США.

США продолжат противостоять России и помогать Украине

Подписанный Дональдом Трампом документ предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере. На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.

Вместе с тем некоторые положения бюджета предусматривают исключения для ряда союзников и партнеров США в области санкций против России, что, согласно позиции Вашингтона, продиктовано интересами национальной безопасности, отмечает ТАСС.

В бюджете продлевается запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ. При этом запрет не распространяется на диалог между военными двух стран, а также на канал связи для предотвращения инцидентов в Сирии. Минобороны США категорически запрещено использовать свои средства для проведения каких-либо мероприятий и совершения действий, означающих признание воссоединения Крыма и России.

Как ранее отмечали разработчики законопроекта, он призван усилить присутствие США на Ближнем Востоке для противостояния Ирану. В тексте содержится призыв к Пентагону создать сеть стран-партнеров для сдерживания Исламской Республики в регионе.

Одним из наиболее противоречивых пунктов бюджета является положение о "введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада" об американо-турецких отношениях, влиянии на них планируемого Турцией приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, а также о последствиях для военной промышленности США в случае исключения Турции из программы международных поставок F-35.

Документ должен быть предоставлен Пентагоном Конгрессу в течение 90 дней после вступления бюджета в силу. После получения Конгрессом доклада поставки самолетов предполагается возобновить. Утвержденный проект бюджета также дает указание главе Пентагона и ряду других ключевых чиновников начать формирование элементов системы ПРО в космическом пространстве, а также предполагает увеличение финансирования на средства кибербезопасности.

NEWSru.com
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