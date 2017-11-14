ЕС выходит на новый уровень военного сотрудничества на пути к образованию оборонного союза. В понедельник, 13 ноября, министры иностранных дел и обороны 23 государств подписали документ о присоединении к PESCO - постоянному структурному сотрудничеству. В течение дня участники встречи не уставали называть этот шаг историческим. Об этом, в частности, заявили министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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Что такое PESCO?

Речь не идет о создании оборонного альянса вроде НАТО. В Евросоюзе отмечают, что дублирования функций не будет. По словам Могерини, PESCO позволит усилить работу Североатлантического альянса.

"Мы имеем лучшие возможности действовать там, где нужно не чисто военное участие", - объяснила главный дипломат ЕС и привела пример противодействия гибридным угрозам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который также принял участие в заседании, приветствовал эту инициативу.

PESCO - это рамки для осуществления странами совместных проектов. Минобороны Германии примерами таких проектов называет создание европейского медицинского командования или центра обучения офицеров. Основная идея сотрудничества - повысить эффективность благодаря совместному выполнению того, что каждая из стран сейчас делает самостоятельно.

Например, сейчас в странах ЕС существуют почти 40 различных типов бронемашин и около 20 типов самолетов. Избежать такого бесполезного использования ресурсов и хотят благодаря PESCO. Проекты при этом могут быть двух типов: создание новых оборонительных возможностей и совместные операции. Всего было представлено более таких 50 проектов, однако начать планируется с десяти.

Кто участвует в PESCO?

PESCO было предусмотрено еще Лиссабонским договором, который вступил в силу в 2009 году. Однако дорогу для его реализации открыл референдум по Brexit, ведь Лондон является противником интеграции ЕС в области обороны, опасаясь дублирования функций НАТО. Также о своем неучастии в инициативе заявила Дания.

На прошлой неделе ожидалось, что к PESCO присоединятся около 20 государств-членов Евросоюза. Однако в 13 ноября свои подписи поставили представители 23 страны. Вне рамок PESCO пока остались Ирландия, Мальта и Португалия, однако у них есть возможность присоединиться к инициативе позже.

Благодаря Макрону и Трампу

Помогли PESCO и выборы в США и Франции. Особенно то, что новым французским президентом стал Эммануэль Макрон. Напомним, что Париж традиционно выступал сторонником более независимой оборонной политики ЕС. На итоговой пресс-конференции Федерика Могерини поблагодарила Францию, Германию, Италию и Испанию за "ведущую роль" в продвижении PESCO.

По ее словам, в промежуток между референдумом по Brexit и избранием Дональда Трампа президентом США в Евросоюзе "удалось открыть двери для возможных перемен". Тогда, по ее выражению, решили попробовать "уничтожить призраков прошлого". Ведь, как отметила Могерини, оборонный союз в Европе в течение 60 лет оставался табу.

Свой вклад в продвижение инициативы внес и Трамп - в то, чтобы в ЕС поняли: полагаться надо на самих себя. Так, Габриэль назвал PESCO "большим шагом к самостоятельности" Евросоюза в вопросах обороны. А его люксембургский коллега Жан Ассельборн добавил, что "сейчас американская внешняя политика является несколько непрозрачной".

Большие расходы или экономия?

В подписанном министрами документе среди обязательств содержится и "регулярное увеличение оборонных бюджетов в реальном измерении". В то же время Габриэль, для которого эта тема всегда была щекотливой, подчеркнул, что речь не идет о повышении расходов на оборону до двух процентов ВВП - цели, поставленной в рамках НАТО.

Глава немецкого МИДа подчеркнул, что PESCO поможет деньги экономить. "Это будет при любых обстоятельствах более экономным. Мы в Европе тратим (на оборону. - Ред.) около 50 процентов от расходов США, но имеем лишь 15 процентов эффективности", - признал Габриэль.

Могерини также не обошла тему экономии расходов: "Настоящая проблема Европы заключается не в том, сколько мы тратим, а в факте, что мы тратим разобщенно". PESCO как раз и дает возможность "вместе инвестировать, вместе исследовать и вместе производить". В этой связи часто приводят пример, что при производстве 50 боевых самолетов каждый из них будет дешевле, нежели если заказывать всего пять экземпляров.

PESCO - дело добровльное?

Участие в проектах в рамках PESCO является добровольным. Однако если государство согласилось к ним присоединиться, то оно должно взять на себя конкретные обязательства и реализовывать их. Эти обязанности со сроками их выполнения будут прописывать в национальных планах. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, если какое-либо государство не выполняет свой план, то оно может перестать быть частью PESCO. Впрочем, он не уточнил о механизме такого рода исключения.

В PESCO предусмотрено участие и стран, не входящих в ЕС. Пригласить их могут в порядке исключения - для этого "им надо будет внести значительную добавленную стоимость в проект", отмечается в заключении Совета ЕС, принятом в понедельник.

"Военный Шенген"?

Совет ЕС также приветствовал предложение Еврокомиссии упростить транспортировку войск между странами-членами. Эту договоренность еще называют "военным Шенгеном", однако собеседник DW во внешнеполитической службе ЕС уточнил, что речь здесь идет не о свободном передвижении войск, а лишь об устранении некоторых барьеров.

Представляя в минувшую пятницу, 10 ноября, это предложение, еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк рассказала, что если раньше инфраструктуру часто строили ради военного использования, то сейчас ее развивают прежде всего для гражданского. Однако, как следствие, сейчас многие транспортные пути не приспособлены для транспортировки военной техники. Быстрому перемещению мешают "физические, законодательные и регуляторные барьеры", признала Булк. План конкретных действий, как снизить эти барьеры, должны представить до марта 2018 года.

Комментируя учреждение PESCO, Юри Луйк, министр обороны Эстонии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, подчеркнул важность для его страны упрощения транспортировки войск в ЕС. "Результаты этого сотрудничества помогут сделать Европу более безопасной для ее граждан", - уверен он. Утвердить запуск PESCO планируется на заседании Совета ЕС 11 декабря.