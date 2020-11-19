Деньги пойдут на развитие проектов в области кибербезопасности и освоения космоса. В рамках этих проектов будет создано около 40 000 рабочих мест, говорит премьер.

По словам Джонсона, дополнительные инвестиции должны помочь Британии "укрепить свое глобальное влияние".

Сегодня годовой бюджет британского министерства обороны составляет около 40 млрд. фунтов. Дополнительные 16,5 млрд. за четыре года, таким образом, увеличат его примерно на 10%.

Эти расходы не были предусмотрены в экономической программе Консервативной партии, опубликованной в 2019 году.

Кроме того, правительство обязалось регулярно индексировать военные расходы до значения, превышающего инфляцию на 0,5% за каждый год работы нынешнего парламента. Сейчас инфляция в Британии составляет 0,7%.

Таким образом, учитывая прогнозы по инфляции, бюджет министерства в целом вырастет на 24,1 млрд. фунтов за четыре года по сравнению с прошлогодним бюджетом, отметили в правительстве.

"Это наш шанс"

В среду вечером Джонсон заявил, что объявление об увеличении военного бюджета будет сделано в разгар пандемии, потому что "оборона должна быть превыше всего".

"Международная ситуация сегодня опаснее, а конкуренция между странами интенсивнее, чем в любой момент после завершения холодной войны", — сказал он.

Британия, по словам премьера, должна "быть верной своей истории и стоять рядом с союзниками". Для этого необходима комплексная модернизация оборонной отрасли, добавил премьер.

"Это наш шанс покончить с эпохой отступления, преобразить наши вооруженные силы, объединить и развить страну, стать пионерами в области новых технологий, защитить наших людей и наш образ жизни", — заявил Джонсон.

Детали инициативы Джонсон изложит в виртуальном выступлении в Палате общин в четверг.

Джонатан Бил, корреспондент по вопросам обороны

Дополнительные средства пойдут на модернизацию вооруженных сил — роботов, автономные системы и противодействие угрозам в космосе и киберпространстве.

Несмотря на то, что в министерстве вздохнули с облегчением, ведомству по-прежнему нужно закрыть "черную дыру" размером в 13 млрд фунтов в расходах на военно-техническое имущество.

Предстоит принять трудные решения о сокращении бюджетов на старое оборудование, чтобы закупить новое.

Министерство, у которого не столь блестящая репутация в области бухгалтерии, получило возможность доказать, что может распоряжаться деньгами с умом.

Кроме того, что хорошо для оборонной промышленности, может выйти боком для других ведомств. Уже курсируют слухи о сокращении программы международной помощи.

В четверг в своей речи в парламенте Джонсон объявит о создании:

Нового правительственного агентства по искусственному интеллекту;

Национальной структуры для защиты от киберугроз;

"Космического командования", целью которого будет запустить первый космический аппарат к 2022 году.

В рамках этих проектов планируется ежегодно создавать до 10 000 рабочих мест во всех регионах Британии.

Решение инвестировать в ВПК — результат первой бюджетной проверки, механизм которой был запущен правительством Джонсона в феврале. Предметом оценки были расходы на оборону, развитие и внешнюю политику.

Теневой секретарь обороны Джон Хили заявил, что дополнительные средства "помогут обороне Британии восстановиться после десятилетия упадка".

Он также призвал сделать приоритетом не высокотехнологичные вооружения, а высококвалифицированный военный персонал, чтобы "не повторять ошибок прошлых двух пересмотров бюджета, выполненных консерваторами".