Неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По словам местного шерифа, погибли более 20 человек, еще около 100 получили ранения. Стрелок убит во время спецоперации.
© AP / Scanpix

На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Информагентства сообщали, что стрелок открыл огонь по приехавшим к казино полицейским машинам с 32-го этажа находящегося рядом отеля. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.

Полицейские попросили не транслировать в сети и в эфире их перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт, расположенный неподалеку от места происшествия.

В ходе спецоперации подозреваемого застрелили, однако полиция еще некоторое время просила не приближаться к казино и гостиничному комплексу, так как не исключала, что у убитого стрелка были сообщники. В итоге эти опасения не подтвердились.

Стрельба по посетителям клубов и увеселительных мероприятий происходит в США уже не в первый раз за последнее время. В марте посетитель ночного клуба в Цинциннати открыл огонь по другим людям в помещении, в результате погиб один человек, еще 14 получили ранения.

Самый крупный в истори США инцидент такого рода произошел в июне 2016 года в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида). Тогда присягнувший на верность экстремистам Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.

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