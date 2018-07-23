Юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, которая передала редакции "Новой газеты" видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославской области, покинула Россию из-за угроз в ее адрес. Об этом сообщили в соцсети Facebook в понедельник, 23 июля, представители фонда.
"Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи", — пояснили в организации, которая защищает права граждан, пострадавших от неправомерных действий российских правоохранительных органов.
Адвокат подала заявление на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором сообщила, что "некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести" в ее адрес.
Представители фонда сочли, что вероятность "личной расправы реальна". В связи с этим Бирюкова на время рассмотрения заявления о госзащите будет находиться за пределами РФ. Ее точное местоположение не называется.
В организации "Общественный вердикт" уточнили, что юрист также обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку органов прокуратуры в Ярославской области. Это связано с тем, что областные следственные органы многократно отказывали в возбуждении уголовного дела из-за возможных пыток в колонии.
"Несмотря на неоднократные жалобы и заявления пострадавшего за полтора года никаких нарушений не было найдено", — пояснили в фонде.
Кроме того, адвокат попросила Следственный комитет РФ перевести расследование уголовного дела о пытках из Ярославля в Москву.
По имеющейся у Ирины Бирюковой информации, ярославский следователь, участвующий в ведении дела, — родственник сотрудника колонии Сипана Мамаяна. "Мамаян — один из фигурантов скандального видео", — уточняют представители "Общественного вердикта".
Ранее 17 сотрудников колонии, идентифицированных по видео с избиениями заключенного, были отстранены от исполнения должностных обязанностей.
В пятницу, 20 июля, "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники колонии издеваются над заключенным. В частности, его кладут на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление произошло 29 июня 2017 года.
В день публикации видеоролика правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного.
После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начала служебную проверку.
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