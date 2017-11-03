По словам источника в правоохранительных органах, в ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки — Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid, а также золотой слиток весом полкилограмма.

Захарченко держал наличные в рабочем кабинете, в автомобиле и в двух квартирах в Москве, которые использовал как денежное хранилище. Так, в квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Во второй квартире на Мичуринском проспекте нашли почти 19,5 млн рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

В своем автомобиле Дмитрий Захарченко возил более 13 млн рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Более 16 млн долларов следователи нашли на счетах знакомой полковника.

Все деньги, объекты недвижимости, автомобили и золотой слиток Генпрокуратура требует изъять в доход государства. По подсчетам надзорного ведомства, речь идет об имуществе и средствах на общую сумму около 9 млрд рублей. Ответчиками по иску, помимо полковника, заявлены его отец Виктор Захарченко и маленький сын, а также несколько сожительниц, в том числе подозревавшаяся в мошенничестве Анастасия Пестрикова, дело которой недавно было закрыто.

Источник подчеркнул, что ни Захарченко, ни его сожительницы, ни члены его семьи не имеют документов, подтверждающих законные источники дохода.

Никулинский суд Москвы назначил рассмотрение иска Генпрокуратуры по существу на 10 ноября. В качестве третьих лиц по ходатайству надзорного ведомства привлечены Гохран, Федеральное казначейство и Росимущество.

Бывший начальник управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в "Нота-банке" и предупредил его финансового директора Галину Марчукову о предстоящих мероприятиях. Дело в отношении Захарченко было связано с расследованием хищения 26 млрд рублей у "Нота-банка".

После ареста полковнику предъявили обвинение в получении взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В общей сложности в деле Захарченко фигурирует четыре эпизода взятки, по одному из них предъявлено обвинение, по трем он находится в статусе подозреваемого.

В частности, ему инкриминируют получение взятки в размере 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

В настоящее время фигурант громкого дела содержится в СИЗО "Лефортово". Мосгорсуд продлил арест полковника до 8 декабря.