Как передает корреспондент DW с места событий, несмотря на поздний час люди у подъезда дома на Никольско-Слободской улице не расходятся. На месте работает следственная группа, дежурят несколько съемочных бригад с камерами, а также коллеги погибшего с украинского телеканала ATR. Звучат слова соболезнования, многие принесли с собой цветы.

В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві pic.twitter.com/wTxLRwfKgp

— МВС України (@MVS_UA) May 29, 2018

На 30 мая назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело погибшего доставлено в морг на Оранжерейной улице в районе историко-мемориального Лукьяновского кладбища.

Как произошло убийство?

Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил в Facebook, что убийца, по всей видимости, поджидал Бабченко "на лестничной клетке в подъезде". Журналист вышел в магазин за хлебом, сделал покупки и вернулся домой. Убийца пошел за ним следом. По предварительным данным, преступник сделал три выстрела. В квартире на момент преступления находились жена репортера Ольга и их дочь.

По словам Кристины Бондаренко, генпродюсера канала ATR, где работал Бабченко, его близкие слышали выстрелы. Обнаружив мужа в бессознательном состоянии, Ольга вызвала скорую помощь.

Журналист скончался по пути в больницу от остановки сердца.

Журналистская деятельность - одна из версий убийства Бабченко

По сведениям украинских СМИ, следствие рассматривает две основных версии убийства Аркадия Бабченко: профессиональная деятельность и гражданская позиция.

Задержать преступника по горячим следам не удалось. По информации РИА "Новости", полиция пытается получить доступ к видео с камер наблюдения. К следствию подключились оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также Главное управление Нацполиции в Киеве. Правоохранительные органы не исключают, что у убийцы были сообщники.

Министерство внутренних дел Украины возбудило дело по статье "умышленное убийство". Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил о причастности российских властей к убийству Бабченко. "Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии", - написал он на своей странице в Facebook.

Следственный комитет (СК) России также завел дело об убийстве журналиста. В соответствии с уголовным законодательством России СК уполномочен "расследовать преступления, совершенные за пределами РФ в отношении российских граждан", пояснили в ведомстве.

Акции памяти журналиста

Активисты в различных городах уже сообщили о подготовке акций, посвященных памяти убитого. Одна из них пройдет 30 мая у Соловецкого камня в Санкт-Петербурге. Она начнется в 19.00 по местному времени.

В Москве стихийный народный сход в связи с гибелью журналиста начался в ночь на среду. Активисты пришли к мемориалу Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. На 01.00 мск там собрались несколько десятков человек, большинство из них - в подавленном настроении. Плакатов и иной политической атрибутики они с собой не принесли. Несколько человек вели в соцсетях прямой эфир с места событий.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир "решительно осудил" инцидент в Киеве, а в Союзе журналистов России назвали его "страшным преступлением" и пообещали выступить позднее с развернутым заявлением.

41-летний Бабченко был известен своими резкими высказываниями, которые не раз вызывали скандалы. Против него возбуждались уголовные дела, некоторые российские политики требовали лишить журналиста гражданства. 21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. Изначально он переехал в Прагу, некоторое время жил в Израиле, с августа 2017 года - в Киеве. С октября 2017 по май 2018 года вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.