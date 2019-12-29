Процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами в Донбассе, договоренности о котором достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ), прошла в воскресенье, 29 декабря, в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области. По данным украинских СМИ, Киеву вернули 81 человека, а сепаратистские регионы получили 139 человек. Агентство ТАСС передает, что, по предварительной информации, формула обмена составила "123 на 52".

Корреспонденты украинских и зарубежных СМИ сообщают с места событий, что обмен завершен. Официальной информации об этом пока нет.

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского разместила в Facebook фотографии с места событий. На них видно, что в районе КПП дежурит несколько карет скорой помощи и стоит группа автобусов.

Работа контрольного пункта приостановлена

Между тем в Facebook на странице Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе ранее сообщили, что КПВВ не будет осуществлять пропускные операции в воскресенье "по техническим причинам".

Обмен "всех на всех"

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"по урегулированию конфликта в Донбассе.

Речь шла об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря этого года и разведении еще в трех пунктах на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать властям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в рамках обмена пленными. У ворот следственного изолятора Лукьяновское, где содержались заключенные, 28 декабря прошла акция протеста против освобождения экс-беркутовцев.

Освобождение Сенцова

Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.