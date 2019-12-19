На парижском саммите в "нормандском формате" был согласован масштабный обмен пленными до конца 2019 года. Встреча Контактной группы в Минске не принесла прогресса в этом вопросе.
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Переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех", согласованном в Париже на саммите "нормандской четверки", зашли в тупик. По окончании встречи в Минске в среду, 18 декабря, Контактной группы (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе стало ясно, что в текущем году единство в этом вопросе, судя по всему, достигнуто не будет. Во встрече участвовали представители обеих стран, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "К большому сожалению, про обновление списков в другой подгруппе договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", — посетовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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В свою очередь представитель России в КГ Борис Грызлов обвинил Киев в несоблюдении процедуры обмена. Кроме того, он заявил, что Украина якобы не хочет обсуждать отвод своей армии по линии соприкосновения. На саммите в Париже была достигнута договоренность о том, что под обмен подпадут заключенные, содержащиеся в российских и украинских тюрьмах, а также в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также о дальнейшем отводе войск в трех дополнительных пунктах. Точные координаты для этого должны быть согласованы в Минске. Следующее заседание Контактной группы запланировано на 16 января.

В этот же день, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении особого статуса сепаратистских регионов Донбасса еще на один год. Закон продлевает особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до конца 2020 года. Согласно документу, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона", в том числе после вывода с территории Украины "всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников".

Deutsche Welle
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