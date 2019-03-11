Национальный руководящий орган по велоспорту USA Cycling сообщил о ее смерти в воскресенье, отметив, что спортивное сообщество "понесло огромную потерю".
"Келли была для нас больше, чем атлетом, и она всегда будет частью семьи американских велосипедистов", – заявил президент и исполнительный директор USA Cycling Роб Демартини.
"Мы глубоко опечалены смертью Келли, и нам всем будет очень ее не хватать, – добавил он. – Мы надеемся, что все получат необходимую поддержку в предстоящие трудные дни, и, пожалуйста, в своих мыслях вспоминайте о семье Кэтлин".
В дополнение к ее успешным выступлениям на Олимпийских играх, Кэтлин также входила в состав команд, побеждавших на чемпионатах мира в 2016, 2017 и 2018 годах. Она также принимала участие в шоссейных гонках в качестве члена профессиональной команды Rally UHC Cycling.
Журнал VeloNews сообщил, что получил письмо от ее отца Марка Кэтлина, который написал, что его дочь совершила самоубийство.
"Нет ни одной секунды, в которую мы не были бы готовы отдать свои жизни в обмен на ее, – заявил он VeloNews. – Эта боль невероятна".
Уроженка Миннесоты, Кэтлин изучала вычислительную математику в Стэнфордском университете.
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