"Мы в переходном периоде. Московский патриархат определился и в целом, и в Украине. Стоит подождать. Обещают 22 ноября объединительный собор. Согласно церковных правил и традиций, любое решение священноначалия должно быть рецепиировано, принято или не принято в том числе духовенством и верными", - отметил Коваленко.
Он добавил, что поместные церкви будут пытаться сделать все, чтобы конфликт не вырос до общемирового уровеня, поэтому поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, и в этом процессе, скорее, пытаться решать собственные вопросы, чем блокировать или помогать кому-то из участников процесса.
13 ноября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.
Представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви, заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают.
Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам в годовщину Голодомора и рассказал, почему приняли решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
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