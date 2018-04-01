О вылете из Вашингтона первого лайнера с российскими дипломатами сообщило РИА "Новости" со ссылкой на данные портала Flightradar 24. Воздушное судно вылетело из аэропорта имени Даллеса. Самолет должен приземлиться в московском аэропорту Внуково в воскресенье, 1 апреля, в 10:45 мск, сообщает РБК со ссылкой на информацию портала, отслеживающего авиационную навигацию.

Спустя примерно полтора часа РИА "Новости" сообщило о вылете из Вашингтона второго самолета с высланными российскими дипломатами. Ожидается, что он залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.

Согласно данным Flightradar 24, дипломаты летят на родину на самолетах Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства и МИД РФ. Всего США покидает 171 человек с учетом членов семей дипломатических сотрудников.

США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов 26 марта. Также было объявлено о закрытии консульства РФ в Сиэтле. Таким образом Вашингтон отреагировал на историю с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Москву.

Помимо США, решение о выдворении российских дипломатов и других дипломатических шагах приняли еще целый ряд стран. Москва пообещала ответить всем зеркально и 30 марта объявила о начале высылки дипломатов тех европейских стран, которые объявили персонами нон грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном.

Кроме того, власти РФ предписали закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Утром 30 марта стало известно, что несколько автомобилей с дипломатическими номерами отбыли с территории этой дипмиссии, а из здания начали выносить мебель, коробки и пакеты.