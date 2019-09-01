Утро Зеленского начинается с СМС с фронта на Донбассе. Президента радует, что количество потерь уменьшилось в разы. Также Зеленский добавил, что ни одно утро не обходится без поцелуев, и утверждает, что когда целует жену и детей, то они еще спят.

Зеленский лично ведет свою страницу в Facebook. Президент «плохо реагирует» на гневные комментарии, потому что «хочет, чтобы Украина победила» и не понимает, «за что?».

Первой леди Елене Зеленской тяжело и дискомфортно, поскольку она не любит столько внимания. И все же она готовит свою программу, которая будет полезна для общества, и добавляет, что уже меньше читает комментариев в соцсетях. Кроме того, Зеленский советуется с женой «по сложным вопросам», поскольку у нее «трезвая мысль».

Зеленский во время президентства стал больше общаться с родителями. «Мама как звонила мне три раза в день, так это и происходит, так это и продолжается. Отец… Сейчас мы больше говорим. Мы стали ближе. Он мне говорит вещи, которые я от него не слышал много лет», — рассказал Зеленский.

Президент «не заморачивается», как люди реагируют на то, что он без галстука.

Зеленский не ездит на работу на велосипеде, потому что это опасно и ему не разрешают. Имен названо не было, но, как утверждает президент, «было пару случаев, когда, образно говоря, было совсем опасно». «Мы обещали ничего не перекрывать — мы ничего не перекрываем», — заявил президент по поводу кортежей. А также напомнил, что «у прошлой власти в кортеже было 8−12 машин, у них — две-три».

На концерт «Квартала» президент очень хочет. Просто официально, «как не последний зритель». А также у него есть идея появиться на сцене.

Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан не должен был ехать на свадьбу в Сен-Тропе, дата которой совпала с Днем независимости. В то же время он добавил, что на эти дни (раньше Дня независимости) Богдан взял отпуск.

Самым сложным моментом за эти 100 дней для Зеленского был день, когда на Донбассе под Павлополем погибли 4 украинских военных в результате обстрела.

Президент считает, что контрабанду в Украине могут побороть уже до конца 2019 года.

Посадки коррупционеров, по словам Зеленского, начнутся, как только заработает Антикоррупционный суд и появится (а он уже назначен) новый генеральный прокурор. По прогнозам Зеленского, это осень.

С правительством нового премьер-министра Алексея Гончарука попрощаются, если оно не найдет способ снизить коммуналку.

По поводу всей полноты власти президент чувствует себя спокойно, называя это инструментом, на котором нужно хорошо играть. И ему, и депутатам, «чтобы не было какофонии».

Закон о языке — это сложный вопрос. По мнению президента, должен быть закон о защите прав меньшинств, который «защищает их права».

Зеленского больше не интересуют политические рейтинги. Он в своих действиях и словах «говорит только об Украине».

Международные встречи проходят хорошо. Но на встречах ожидания других лидеров государств, по мнению Зеленского, «были другими». «Ожидали одного человека, а приехал другой», — сказал он. США — стратегический партнер Украины. Зеленский ждет встречи с Трампом.

Продать самолеты Зеленский сегодня не может, поскольку есть большое количество срочных вылетов. Как по Украине, так и за границу.

Послать все президенту не хочется, поскольку есть большое доверие людей, и он не может все бросить.

За 100 дней изменения есть, но Зеленский считает, что все же остался человеком, и его не сломали вещи, которые появляются у людей с такой должностью. Самый счастливый момент — это вечера, когда, как говорит президент, он может видеть своих детей.

Кроме того, во время интервью прозвучало заявление главы ОП Андрея Богдана, что на данный момент команда Зеленского не может найти вариант с переездом с Банковой.