Российско-американский конфликт в отношении ДРСМД осложняется взаимными подозрениями сторон в том, что другая сторона нарушила правила, пишет Постол.

Каждая сторона дала другой повод бояться ее истинного умысла, и американцам следует серьезно относиться к российской позиции, отмечается в материале. Если Москва и Вашингтон не отступят от своих угроз и обвинений, при утрате ДРСМД обе стороны окажутся в опасности, поясняет автор.

Современные крылатые ракеты с ядерным оружием будут внушать больший ужас и страх, в отличие от тех, которые были запрещены по условиям договора. Новые возможности существенно повысят шансы катастрофического непреднамеренного применения ядерного оружия во время какого-либо непредвиденного кризиса, утверждает Постол.