Несмотря на предупреждения и потенциальные последствия, выход США из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности будет иметь последствия для человечества, схожие с открытием «ящика Пандоры», пишет в колонке для The New York Times эксперт по противоракетной обороне, профессор в Массачусетском технологическом институте Теодор Постол.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Российско-американский конфликт в отношении ДРСМД осложняется взаимными подозрениями сторон в том, что другая сторона нарушила правила, пишет Постол.

Каждая сторона дала другой повод бояться ее истинного умысла, и американцам следует серьезно относиться к российской позиции, отмечается в материале. Если Москва и Вашингтон не отступят от своих угроз и обвинений, при утрате ДРСМД обе стороны окажутся в опасности, поясняет автор.

Современные крылатые ракеты с ядерным оружием будут внушать больший ужас и страх, в отличие от тех, которые были запрещены по условиям договора. Новые возможности существенно повысят шансы катастрофического непреднамеренного применения ядерного оружия во время какого-либо непредвиденного кризиса, утверждает Постол.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

США отвергли претензии России по договору о РСМД (10)

Миссия США при НАТО не согласна с утверждениями России...

"Это подарок Путину": Хиллари оценила разрыв ДРСМД (7)

Дональд Трамп , решив выйти из ДРСМД, сделал подарок...

"Если бы не я, была бы война": Трамп хочет договор с Россией (13)

Президент США Дональд Трамп в ходе послания...

Конец "золотого века": грядёт ли новая гонка вооружений после отказа США от ДРСМД? (135)

Со 2 февраля США в одностороннем порядке...

В мире

Кто поборется с Трампом? Берни Сандерс объявил об участии в выборах

Сенатор Берни Сандерс объявил о намерении побороться...

MediaIte: Иванка Трамп не стала аплодировать Меркель (1)

Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала...

В ночь на среду будет главное суперлуние года: большая снежная луна

В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли будут наблюдать...

Программы кандидатов в президенты Украины: легкие наркотики и мясо каждый день (1)

Каждый из 44 кандидатов на пост президента Украины...

Порошенко закрепил в Конституции курс на вступление Украины в НАТО и ЕС (3)

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон,...

TOP новостей

Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (40)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...

Vilnius Outlet Vilnius Outlet Vilnius Outlet

У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр (11)

Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...

В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (91)

В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...

Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования (13)

Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля...

Подписаться за кандидата в президенты можно и по интернету, но нужно проявить терпение (2)

Жители Литвы массово пытаются подписаться за...