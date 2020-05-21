NYT: власти США могли бы предотвратить 54 тысячи смертей, введя карантин на две недели раньше

Ученые из Колумбийского университета под руководством инфекциониста Джеффри Шэймана разработали компьютерную модель, которая, по их мнению, позволяет оценить эффект от введенных в США мер, призванных предотвратить распространение вируса.

Исследователи констатируют, что к 3 мая в США от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 65 307 человек. Как полагают ученые, если бы указанные ограничения ввели на неделю раньше, к 3 мая в стране умерли бы на 36 тыс. человек меньше. Если бы данные меры приняли на две недели раньше, смерти избежали бы 54 тыс. человек, отмечают исследователи.

"Это большая, большая разница, - констатировал Шэйман. - Небольшой промежуток времени на этапе роста [числа случаев заражения] играет важнейшую роль с точки зрения снижения смертности". Ученые также предостерегают власти США от слишком быстрой отмены санитарных норм, что может привести к резкому росту смертности.

На США приходится рекордное количество заражений и случаев смерти: с начала вспышки коронавируса там выявлено свыше полутора миллионов заразившихся COVID-19, почти 93,5 тыс. инфицированных скончались. Общее число жертв коронавируса, по данным ученых, еще в конце апреля превысило количество жертв корейской, вьетнамской и Первой мировой войны. При этом разведка предупреждала президента США о возможности эпидемии еще в январе-феврале этого года, но тогда глава государства не воспринял это всерьез.

15 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ученые начали работать над созданием вакцины против коронавируса еще в январе.

"Тогда люди еще не знали, что происходит вокруг, а мы уже начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против кого мы боремся", - добавил Трамп, заявив, что пандемии коронавируса следовало положить конец еще на территории Китая до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира. Он поблагодарил ученых за их усилия, а также выразил надежду, что вакцина будет готова к концу года.

В начале нынешней недели американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. На первом этапе исследования вакцина показала себя безопасной, а все побочные эффекты были временными и разрешались самостоятельно, серьезных побочных эффектов не было. Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле.

Между тем министр здравоохранения США Алекс Азар возложил на Всемирную организацию здравоохранения ответственность за большое количество жертв во время пандемии коронавируса. "Эта организация оказалась неспособна получить информацию, которая была нужна миру, и эта неспособность обернулась многими жертвами", - сказал Азар в ходе выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.