Президент США Дональд Трамп с 2001 по 2015 год не заплатил ни цента подоходного налога, а в 2016 и в 2017 году он перевел в Минфин по этой статье лишь по 750 евро. Это следует из публикации в газете New York Times, вышедшей в воскресенье, 27 сентября, то есть чуть больше, чем за месяц до выборов президента США.

Журналисты утверждают, что они получили доступ к налоговым документам президента, из которых следует, что Трамп годами не платил подоходный налог, указывая в декларациях неизменно высокие убытки.

Сам Трамп назвал статью NYT "тотальным фейком" и заявил, что платил "очень много". "Я заплатил очень много налогов штату, штат Нью-Йорк требует очень много (налогов. - Ред.)", - сказал Трамп. При этом президент США пообещал опубликовать свои налоговые декларации, как только подчиняющееся министерству финансов ведомство Internal Revenue Service (IRS) закончит проверку его бухгалтерии, длящуюся уже несколько лет. "IRS относится ко мне нехорошо. Они относятся ко мне очень плохо", - посетовал Трамп.

Налоговые декларации Дональда Трампа

Еще во время предвыборной гонки 2016 года Трамп пообещал опубликовать свою налоговую декларацию, как только будет завершена проверка его бухгалтерии. В данный момент он ведет в суде процесс против группы адвокатов из Манхэттена, добивающихся права получить доступ к его налоговой документации.

Как утверждает New York Times, ведомство IRS проверяет сейчас правомерность возвращения Трампу налогов на общую сумму в 72,9 млн долларов в связи с заявленными им в прошлых декларациях финансовыми потерями.