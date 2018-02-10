Как пишет издание, россиянин, связанный, по данным газеты, с хакерами из Восточной Европы и российскими спецслужбами, также предложил им продать материал, компрометирующий президента США Дональда Трампа. Сотрудники разведслужб заявили ему, что им не нужен компромат на президента. В свою очередь россиянин сообщил, что располагает информацией о связях Трампа и его помощников с Россией, передает "Интерфакс".

За свои усилия он потребовал 1 млн долларов, и первую часть этой суммы в размере 100 тысяч долларов ему передали в сентябре в одном из отелей Берлина, пишет газета. Однако вместо украденного программного обеспечения он передал им "непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки", сообщает издание.

После этого сотрудники разведслужб отказались от дальнейшего общения с ним, поскольку опасались огласки этой операции, которая могла бы привести к кризису в Вашингтоне. Кроме того, они выразили опасения, что эта операция была спланирована российскими спецслужбами с целью внести раздор в американское правительство.

Напомним, в прошлом октябре стало известно, что АНБ стало жертвой российских хакеров, которые воспользовались для получения информации "Антивирусом Касперского". Как писала The Wall Street Journal, хакеры получили данные о том, как АНБ проникает в зарубежные компьютерные сети и как само защищается от кибератак. При этом в сентябре в США запретили использование программ российской компании в государственных агентствах.