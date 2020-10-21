Анализ налоговой отчетности свидетельствует, что на базирующуюся в Нью-Йорке компанию Trump International Hotels Management L.L.C зарегистрирован счет в одном из банков Китая. При этом она выплатила в КНР 188 561 доллар США (свыше 159 тыс. евро) в виде налогов при осуществлении лицензионных сделок в период с 2013 по 2015 годы, сообщила во вторник, 20 октября, американская газета The New York Times (NYT).

В публичных финансовых отчетах президента США Дональда Трампа информация об этом зарубежном счете, однако, не фигурирует, поскольку речь идет о корпоративной документации, оформленной на юридическое лицо. Название банка в публикации NYT при этом не указывается. Объем средств, который мог быть проведен через счет в КНР, также не раскрывается.

Юрист: Никаких сделок и транзакций не осуществлялось

Отвечая на запрос издания, Алан Гартен, юрист The Trump Organization, сказал, что компания "открыла счет в китайском банке, имеющем представительства в США, для уплаты местных налогов", связанных с ведением в КНР бизнеса. По его словам, счет был создан, когда фирма изучала "возможности заключения сделок с отелями в Азии". В то же время, по версии Гартена, подразделение Trump International Hotels Management L.L.C в Китае - не активно с 2015 года, и "никаких сделок и транзакций" при этом не осуществлялось. "Несмотря на то, что банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для других целей", - также добавил юрист.

Резкий спад в отношениях США и КНР

В отношениях США и КНР отмечается резкий спад. Дональд Трамп 14 июля объявил о подписании закона о новых санкциях в адрес Китая в связи с его действиями в отношении Гонконга, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Вашингтона для этого специального административного района КНР.

Пекин обвинил Вашингтон в "беспрецедентной эскалации"

Через несколько дней США предписали Пекину закрыть генконсульство КНР в техасском Хьюстоне в целях защиты американской интеллектуальной собственности и личной информации американцев. Пекин обвинил Вашингтон в "беспрецедентной эскалации" ситуации и пригрозил ответными мерами.

Представитель МИД КНР на брифинге заявил об "односторонней политической провокации со стороны Соединенных Штатов" и нарушении Вашингтоном норм международного права и ключевых принципов международных отношений.