В США стартовала киберкампания, направленная против российских агентов и призванная сдержать распространение дезинформации в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, сообщила во вторник газета New York Times. Насколько известно, это первая операция подобного рода для защиты американских выборов.
Kibernetinis karas
© Shutterstock nuotr.

Как пишет газета со ссылкой на неназванные источники в Минобороны, знакомые с программой, Киберкомандование США рассылало личные сообщения лицам, подозреваемым в попытках повлиять на исход выборов, чтобы те не распространяли ложную информацию.

Хотя никаких непосредственных угроз эти сообщения не содержали, предполагается, что ранее введенные санкции и выдвинутые обвинения могут отпугнуть российских агентов, когда те поймут, что их идентифицировали.

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Американская разведка пришла к выводу, что связанные с Кремлем организации вмешивались в выборы 2016 года с целью помочь победе республиканца Дональда Трампа. Москва эти обвинения настойчиво отвергает. Разведка предостерегает, что угроза вмешательства в выборы сохраняется.

В пятницу американское правительство сообщило о выдвижении первых уголовных обвинений в связи с попытками вмешательства в предстоящие промежуточные выборы. По версии обвинения, 44-летняя россиянка Елена Алексеевна Хусяйнова сыграла ключевую роль в санкционированных Кремлем планах ведения "информационной войны" против США, в том числе в попытках повлиять на американских избирателей.

По данным New York Times, операция, в рамках которой в последние дни было проведено несколько акций, имела ограниченный масштаб, с тем, чтобы предотвратить эскалацию реакции со стороны Москвы и распространение атак на не связанные с выборами объекты, в том числе электросети. По словам источников издания, Киберкомандование также направило своих специалистов в Европу, чтобы помочь союзникам в борьбе с российским вмешательством.

Агентству Reuters пока не удалось получить подтверждение сообщений New York Times, а представители Пентагона пока не отвечают на запросы о комментариях.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который на этой неделе проводит официальные встречи в Москве, в понедельник заявил представителям российского руководства, что вмешательство в выборы создает атмосферу недоверия.

В рамках расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года и возможном сговоре между предвыборным штабом Трампа и Москвой были предъявлены обвинения группе российских граждан и трем юридическим лицам, в том числе 12 сотрудникам российской разведки и санкт-петербургской компании, которую называют "фабрикой троллей". Трамп неоднократно отрицал существование какого-либо сговора с Россией.

"Голос Америки"
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