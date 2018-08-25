Американские спецслужбы испытывают трудности с получением секретной информации из Москвы. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к разведке США, в пятницу, 24 августа.
Информаторы, которые обычно сообщают о действиях и намерениях российских властей, перестали выходить на связь из-за угрозы их жизням. Они не были убиты, но затаились из-за более агрессивной контрразведки Москвы, в том числе - из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, отмечает источник NYT.
Москва хочется вмешаться в выборы в США?
Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что на ситуацию также повлияла недавняя высылка американских дипломатов, среди которых было немало разведчиков. "В Москве сейчас, видимо, довольно мало наших людей и они находятся под постоянным наблюдением", - отметил бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер в интервью изданию.
The New York Times отметила, что в 2016 году разведка предоставила "очевидные доказательства" того, что Россия намерена вмешаться в выборы. В начале 2018 года Майк Помпео, который тогда являлся директором ЦРУ, а сейчас занимает должность Госсекретаря, заявил, что Москва не оставляет попыток вмешаться в политический процесс США и может сделать это вновь на предстоящих выборах в ноябре.
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