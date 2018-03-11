Интервью с Нуланд - часть книги "Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа", которую написали журналист Yahoo! Майкл Исикоф и главный редактор журнала Mother Jones Дэвид Корн.

В июне 2017 года газета The Washington Post писала, что Барак Обама, будучи президентом США, в 2016 году одобрил разработку мер против России в киберпространстве. Нуланд - экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии - рассказала, о чем именно шла тогда речь.

В интервью Корну и Исикофу она поведала о планах Вашингтона ответить Москве на предполагаемое вмешательство в выборы президента США. Предложения об ответном вмешательстве разрабатывали координатор Белого дома по кибербезопасности Майкл Дэниел и эксперт по РФ в совете национальной безопасности Селеста Уолландер, передает DW.

По словам Нуланд, раскрыть информацию о засекреченных банковских счетах дочери президента РФ Владимира Путина в Латвии предлагала Уолландер.

Обсуждался и вариант более широкой публикации компромата - о "деньгах Путина, подругах высокопоставленных российских чиновников, о коррупции в партии "Единая Россия". "Мы хотели увеличить цену расплаты до уровня, который установил Путин", - пояснила Нуланд.

Еще одно предложение - ответить кибератакой на российские разведведомства и разоблачение созданных Москвой сайтов и хакеров, причастных к обнародованию документов Демократической партии.

В итоге, однако, в администрации Барака Обамы отклонили все предложения. Советники президента по внутренней безопасности Сьюзан Райс и Лайза Монако посчитали, что если информация о подготовке ответа просочится в СМИ, то президент окажется "прижатым к стенке".

В настоящее время в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства РФ в ход предвыборной кампании. Вашингтон предъявил обвинения в этом 13 россиянам, связанным с "фабрикой троллей", в том числе бизнесмену Евгению Пригожину, которого СМИ называют "поваром Путина". В Минфине США также готовятся расширить антироссийские санкции.