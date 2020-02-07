Новым вирусом в Китае заражены уже свыше 31 000 человек. Постоянно выявляются случаи в других странах

В Китае растет число скончавшихся от заболевания легких, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. За последние сутки жертвами инфекции только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, стали еще 69 человек, сообщили власти региона в пятницу, 7 февраля. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли 636 человек.

Кроме того, за день выявлено 3143 новых случая заражения, 2447 из них — в провинции Хубэй. Число заболевших в стране, по официальным данным, достигло 31 161 человека. Всего в мире, по данным исследовательского портала Worldometer на 02.00 мск пятницы, новым коронавирусом заражен 31 481 человек.

Канада вывозит своих граждан из Китая

Канада приступила к эвакуации своих граждан из Китая в свете распространения заболевания. Первый самолет, на борту которого находятся 176 канадцев, доставит их на родину 7 февраля, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. Еще один рейс запланирован на 10 февраля, добавил он. Прибывших поместят в 14-дневный карантин на одной из баз Канадских вооруженных сил.

Отменена арт-ярмарка Art Basel Hong Kong

Организаторы арт-ярмарки Art Basel Hong Kong распорядились отменить мероприятие из-за распространения инфекции. Ожидалось, что ярмарка пройдет с 19 по 21 марта. Организаторы объяснили свое решение беспокойством за здоровье и безопасность персонала ярмарки и ее гостей, а также логистическими проблемами, связанными с оборудованием площадки и доставкой произведений искусства.

Новые случаи заражения коронавирусом в Германии, Великобритании, Италии, Японии

Коронавирус нового типа выявлен у гражданина Италии. Речь идет о мужчине, которого в числе 56 итальянцев вывезли из города Ухань в провинции Хубэй, заявили в министерстве здравоохранения республики. Больной направлен в больницу в Риме, которая специализируется на инфекционных заболеваниях. Остальные эвакуированные из эпицентра эпидемии находятся в карантине на итальянской военной базе. Ранее вирус был обнаружен у двух китайских туристов в Италии.

Кроме того, 13-й случай заражения подтвержден в Германии. Вирус выявлен у супруги сотрудника компании Webasto в Баварии, который заразился ранее, сообщили в министерстве здравоохранения федеральной земли.

Власти Великобритании также заявили о третьем заразившемся. По официальным данным, больной подхватил вирус за пределами Соединенного Королевства. В первых двух случаях на британской территории речь шла о студенте университета Йорка и его родственнике.

На американском круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине неподалеку от японской Иокогамы, выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщило 7 февраля министерство здравоохранения Японии, общее число заболевших пассажиров морского лайнера — 61 человек.

Авиакомпании продлевают приостановку рейсов в Китай

Ряд европейских авиаперевозчиков 6 февраля заявили о продлении приостановки полетов в города Китая из-за распространения вируса. Так, рейсы Air France в Шанхай и Пекин, приостановленные с 30 января, возобновятся не ранее 16 марта. А национальная авиакомпания Испании Iberia приостановила полеты из Мадрида в Шанхай до конца апреля.