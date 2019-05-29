Эгил Левитс активен в латвийской политике с 1980 года, в 90-х был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Комиссия под его руководством разрабатывала преамбулу Конституции — он настаивал на упоминании христианских ценностей и латышской народной мудрости в тексте преамбулы. Он в последние годы активно комментировал разные вопросы в Латвии.

В 2016 году он был в числе самых высокооплачиваемых должностных лиц ЕС, а в 2018 году стал "Европейским человеком года в Латвии". В интервью "DELFI TV c Янисом Домбурсом" Левитс рассказал, что его месячная заплата в Суде ЕС составляет порядка 20 тысяч евро.

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В преддверии выборов Эгил Левитс дал интервью газете Neatkarīgā rīta avīze, в котором изложил принципы, которых обещает придерживаться, если станет главой государства. "Я предложил бы три главных направления: солидарность, принадлежность и современное государство", — сказал Левитс.

Солидарность в его понимании — это "не только простое перераспределение доходов путем увеличения прогрессивности налогов и повышения пособий и пенсий, но и создание для людей равных возможностей получения доходов". Это касается также заботы о детях, равных возможностей получения качественного образования, здравоохранения и других социальных услуг, добавил Левитс.

Говоря о солидарности, он отметил также необходимость жилищной политики и эффективной борьбы с теневой экономикой. "В целом комплексная политика солидарности — ключ к уменьшению отчужденности общества. В среднесрочный период она даст также плоды в развитии экономики", — считает Левитс.

Касательно принадлежности он пояснил: "Наша принадлежность к латышской нации, в языке, культуре и исторической памяти которой мы себя распознаем, является предпосылкой смысла существования Латвии как государства". При этом латышская нация, как и любая другая, очень многообразна, отметил Левитс.

Латышскость не следует навязывать, но ее надо предлагать, поэтому единая система школ на госязыке очень важна для уменьшения раскола латвийского общества, уверен он.

"Латвийское информационное пространство, где мы спорим и решаем наши проблемы, должно быть доступно всем, и единая система школ будет этому способствовать. Вопрос о том, хотят ли люди, ощущающие себя принадлежными к одному из нацменьшинств, поддерживать свою отличающуюся национальную идентичность, это вопрос свободного выбора. Латвийское государство уважает нацменьшинства, поэтому другой родной или семейный язык надо предлагать в школах как предмет", — считает Левитс.

Направление принадлежности имеет также внешнее измерение, так как Латвия и латыши являются частью европейского культурного пространства и ЕС, добавил он.