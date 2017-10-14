В поддержку француженки еврейского происхождения проголосовали 30 членов исполкома, кандидатуру аль-Кауари поддержали 28 человек. Результаты голосования подлежат утверждению на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО, которая состоится 10 ноября.

Одри Азуле заменит болгарку Ирину Бокову, которая возглавляла ЮНЕСКО на протяжении восьми лет. Правление Боковой было омрачено финансовыми проблемами и критикой по поводу принятия в состав организации Палестинской автономии в качестве полноправного члена. В четверг США и Израиль объявили о выходе из состава ЮНЕСКО, сославшись на "антиизраильский крен" этой организации.