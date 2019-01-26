Как пишет The New York Times, большинство материалов, которые проливают свет на российскую войну в Украине, а также на связи между Кремлем и Русской православной церковью и т.д., были опубликованы ранее в России, Украине и других странах.

Однако поражает объем материала - 175 гигабайт.

Как отметила группа DDoSecrets, основные файлы новой коллекции под названием "Темная сторона Кремля" включают "сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов/террористов в Украине".

Отмечается, что документы включают объемный архив материалов из МВД России, которые WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.

Также опубликовано много российских электронных писем и других материалов, полученных хакерской группой "Шалтай Болтай", документы российского экспортера оружия "Рособоронэкспорт" и материалы о фальсификации истории падения в Украине малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Новый сайт работает примерно по модели WikiLeaks - приглашая хакеров и информаторов отправлять конфиденциальные документы.

The New York Times пишет, что украинские хакеры упорно работали над разоблачением российской тайной деятельности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, бизнесмены использовали хакеров против соперников, активисты стремились разоблачить правонарушения со стороны полиции и силовых структур.

"Полученные архивы электронных писем и внутренних документов были размещены по всему Интернету, а новая коллекция стремится собрать все в одном месте", - говорится в материале.

Эмма Бест, журналистка из Бостона, которая помогала организовать DDoSecrets, сообщила изданию, что сайтом занимается менее 20 человек, которые живут в разных странах, однако большинство из них предпочитают оставаться неназванными.

Бест рассказала, что около двух недель назад, когда материалы по РФ были собраны, но еще не опубликованы, кто-то попытался стереть один из серверов группы.

В связи с этим группа ускорила публикацию материалов на несколько недель и сохранила копии архива в нескольких местах, чтобы предотвратить его уничтожение.