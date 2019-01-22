"В результате взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Позже правоохранители установили, что на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Открыто производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.
Как сообщил УП источник в полиции, мощность взрыва составила до 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
Устройство было безоболочное и без поражающего элемента.
В одесской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что сообщение о взрыве на Французском бульваре поступило от полиции в 08:08.
По данным спасателей, взрывчатку заложили с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного частного ресторана "Блеф", который расположен на территории санатория "Чкаловский".
"В результате происшествия произошло разрушение окна и отделка стен без последующего горения", – добавляют в ДСНС.
Как сообщили УП в полиции Одесской области, мощность взрыва составила до 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
21 января в Одессе произошел взрыв у ресторана в Ванном переулке. Тогда один человек получил повреждения. По данным полиции, взрыв был осуществлен радиоуправляемым устройством без поражающего элемента.
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