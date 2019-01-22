Утром 22 января в Одессе произошел взрыв в одном из технических помещений ресторана. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Odesa
© Asmeninio albumo nuotr.

"В результате взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Позже правоохранители установили, что на месте происшествия сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Открыто производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Как сообщил УП источник в полиции, мощность взрыва составила до 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Устройство было безоболочное и без поражающего элемента.

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В одесской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что сообщение о взрыве на Французском бульваре поступило от полиции в 08:08.

По данным спасателей, взрывчатку заложили с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного частного ресторана "Блеф", который расположен на территории санатория "Чкаловский".

"В результате происшествия произошло разрушение окна и отделка стен без последующего горения", – добавляют в ДСНС.

Как сообщили УП в полиции Одесской области, мощность взрыва составила до 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

21 января в Одессе произошел взрыв у ресторана в Ванном переулке. Тогда один человек получил повреждения. По данным полиции, взрыв был осуществлен радиоуправляемым устройством без поражающего элемента.

Украинская правда
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