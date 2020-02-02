Две дюжины стран за пределами Китая сообщили о случаях нового коронавируса, в результате которого в Китае погибло более 300 человек, а также тысячи других людей. Многие страны отправили самолеты в китайский город Ухань, чтобы эвакуировать своих граждан.

Рестораны в Южной Корее, Японии, Гонконге и Вьетнаме отказываются принимать китайских клиентов. Индонезийцы устроили марш перед отелями и призвали китайских гостей уехать. Французские и австралийские газеты сталкиваются с критикой расистских заголовков. Китайцы и другие азиаты в Европе, США, Азии и на Тихом океане жалуются на расизм.

В Южной Корее большую популярность получила размещенная на веб-сайте администрации президента общественная петиция с требованием запретить въезд китайцев в страну. Под этим воззванием уже подписались более 600 тысяч человек.

Как пишет газета The New York Times, стремительное распространение нового коронавируса родом из КНР породило целую волну паники по всему миру, "а в некоторых случаях и откровенно антикитайские настроения".

Конечно, Пекин пытается сдержать кризис, но Всемирная организация здравоохранения объявляет чрезвычайное положение, а американский Госдеп рекомендует воздерживаться от поездок в КНР. Страхи множатся и провоцируют ксенофобию, и, по мнению газеты, в некоторых случаях обеспокоенность людей выходит "далеко за пределы практических соображений".

Провести границу между рациональным страхом и откровенной дискриминацией далеко не всегда просто. Однако некоторые превентивные меры, по сути, ничем иным, как "расовой или этнической дискриминацией" и не назовешь, отмечает издание.

Зачастую сложно разделить, когда принятые меры являются адекватной реакций и попыткой остановить распространение вируса, а когда начинается паника и эмоциональный "негатив" в нерациональном виде и формах выплескивается на китайцев, которым не повезло получить клеймо "потенциальных больных".