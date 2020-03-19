По данным университета, новый тест работает в три раза быстрее, чем ныне существующие. Как сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз Оксфорда, тесты подтвердили действенность на реальных клинических образцах одной из больниц города Шеньчжень в Китае.

Сейчас ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.