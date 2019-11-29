Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил в пятницу вечером, через два с половиной часа после инцидента, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает происшествие как теракт.

Лондон-бридж находится в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы. Два года назад он был ареной крупного теракта, в результате которого от ножевых ранений погибли восемь человек и почти полсотни были ранены.

Полиция также сообщает, что несколько человек получили ножевые ранения.

В социальных сетях сразу после происшествия появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.

На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.

Кроме того, на видео видно, как один из боровшихся с этим человеком мужчин отбегает в сторону с большим ножом в руке - предположительно, отнятым у нападавшего.

Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что сначала он увидел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.

Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.

Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.

Очевидец Мартиньш Балодис, сотрудник одного из офисов на King William Street, рассказал, что в момент стрельбы находился возле входа на станцию Monument и слышал серию выстрелов. По его словам, их было около десятка. Их офис позднее эвакуировали.

3 июня 2017 года на мосту Лондон-бридж был совершен теракт: в толпу людей, шедших по мосту, въехал фургон. Из него вышли трое и напали на прохожих с ножами. Погибли восемь человек, нападавшие были убиты полицией.

Ответственность за атаку взяла на себе группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Двое нападавших были гражданами Великобритании. Один из них, 27-летний Хурам Батт, родился в семье пакистанских беженцев. У него была жена и двое маленьких детей, младшему на момент совершения теракта было около двух недель.

О его радикальных взглядах было известно многим, в том числе его соседям. Однажды он даже попал в документальный фильм Channel4 о радикальном исламизме "Джихадисты по соседству".

Вторым был 30-летний выходец из Марокко и гражданин Британии Рашид Редуан. Третьим - 22-летний итальянец марокканского происхождения Юзеф Загба.

3 июня утром они арендовали минивэн. Ножи с керамическими лезвиями они купили в супермаркете.

Около 22:00 фургон проехал по мосту, а через несколько минут развернулся и поехал обратно. Он заехал на тротуар и на скорости врезался в толпу туристов. Трое в фальшивых поясах смертников выбежали из фургона, размахивая ножами и нанося удары прохожим.

Теракт продолжался восемь минут. Террористов пытались остановить прохожие: некоторые из них были убиты, некоторые ранены.

Под колесами фургона и от ножевых ранений погибли восемь человек, после чего трое нападавших были убиты полицией. 48 человек были ранены.

Несколько полицейских позднее заявили в суде, что если бы на мосту был установлен защитный бордюр, не позволяющий машинам заезжать на обочину, то жертв могло быть меньше. Такой бордюр власти обещали установить после схожей атаки на Вестминстерском мосту в марте 2017 года.

