Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет создать новые 10 тысяч мест в тюрьмах, увеличив их финансирование, а также ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия. Об этом Джонсон пишет в своей колонке для британского издания The Mail, которое выйдет в воскресенье, 11 августа.
По словам Джонсона, министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов (2,66 млрд евро) на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях.
Джонсон призывает полицию к более жесткой борьбе с криминалом, расширив для этого ее полномочия. "Сегодня я заявляю, что во всех 43-х полицейских ведомствах в Англии и Уэльсе мы ясно даем понять: полиция может и должна применять силу, проводя досмотры подозрительных лиц", — подчеркивается в тексте.
С этой целью еще 8000 сотрудников полиции будут наделены полномочиями задерживать и обыскивать подозреваемых. "Нужно строже относиться к преступлениям. Это означает, что нужно быть строгим по отношению к преступникам", — пишет Борис Джонсон.
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