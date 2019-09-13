Крафт, ранее занимавшая пост посла в Канаде, сменила на должности представителя США в ООН Никки Хейли, которая подала в отставку в 2018 году после двух лет работы. Изначально президент США Дональд Трамп хотел назначить постпредом бывшего официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, но она сняла свою кандидатуру с рассмотрения по семейным обстоятельствам.
"В мире, который характеризуется гуманитарными кризисами и геополитическими вызовами, сильная лидерская роль Америки абсолютно необходима, и я намерена этому способствовать", – сказала Крафт журналистам после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и голосования по трем резолюциям Совбеза.
"Я буду отстаивать американские ценности и интересы. Я буду защищать наших друзей и союзников. Я буду бороться за права бедных и слабых. И я никогда не откажусь работать с теми, кто искренне хочет отстаивать человеческое достоинство", – заверила она.
В отличие от Хейли, Крафт не является членом кабинета Трампа. Ей предстоит столкнуться с рядом сложностей, в том числе в связи с политикой "Америка прежде всего", которую проводит Трамп, и с его критическими высказываниями о других странах, и при этом пытаться убедить иностранных дипломатов поддержать американские инициативы.
Постпред России в ООН Василий Небензя, в сентябре председательствующий в Совете Безопасности, приветствовал Крафт на ее первом заседании, выразив надежду на плодотворное, конструктивное и долгое сотрудничество.
В обязанности Крафт также будет входить продвижение инициатив США по сдерживанию влияния Ирана и сохранению жестких санкций в отношении Северной Кореи, пока Вашингтон пытается договориться с Пхеньяном о прекращении его ядерной и ракетной программ.
"Это глубоко личная честь – заслужить доверие президента, и я постараюсь сохранить и укрепить это доверие, продолжая продвигать политику этой администрации", – сказала Крафт.
Она отметила "смелый лидерский стиль" Трампа и пообещала стать голосом "непоколебимой приверженности демократии, свободе, правам человека и мирному урегулированию конфликтов, когда это возможно".
Отвечая на вопрос о том, что бы он посоветовал Крафт, постпред ЮАР Джерри Матйила сказал журналистам: "Взаимодействовать, слушать, обсуждать, идти на компромиссы и двигаться дальше".
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