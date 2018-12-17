"Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир", - сказал Епифаний.

Он добавил, что будет "взвешенно работать на развитие церкви, которая будет духовной основой и опорой нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний".

"Нам нужно завершить полноценное единение. Мы получаем томос, формируем все соответствующие органы этой церкви. Это практически новая структура. Есть много работы по формированию. Но мы будем это делать спокойно, мудро, взвешенно, потому что нужно работать так, чтобы это объединяло, а не разъединяло", - сказал митрополит.

Он также добавил, что продолжит общение с представителями УПЦ МП.

"Когда будет томос, это будет свидетельством того, что мы на самом деле являемся автокефальной независимой церковью. Тогда мы начнем работать, общаться, приглашать, проявлять нашу любовь и взаимоуважение", - сказал Епифаний.

Он считает, что таким образом представители УПЦ МП постепенно перейдут в украинскую церковь.

"Думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, кроме как быть в этой единой украинской церкви и вместе строить наше будущее", - подытожил Епифаний.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины.

Президент Петр Порошенко представил его как митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Также после избрания нового главы УПЦ глава УПЦ МП Онуфрий официально утратил титул митрополита Киевского.

После избрания Епифаний призвал архиереев и верующих присоединиться к новосозданной церкви.