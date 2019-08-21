Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) после избрания на новую должность пообещал в эфире LTV, что будет бороться с коррупцией в Рижской думе.
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Олег Буров в понедельник ночью был избран мэром Риги. Его предшественник Дайнис Турлайс пробыл на этой должности только месяц, а до этого 10 лет думой руководил Нил Ушаков (Согласие). Последний был отстранен от должности из-за коррупционных скандалов в самоуправлении.

По мнению Бурова, после выборов дума не стала ещё более раздробленной, так как за него отдали голоса 35 депутатов.

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”Я благодарен Виестуру Зепсу за то, что его партия приняла решение стартовать в выборах. Это фактически гарантия тому, что мы можем сотрудничать, мы не конкурируем. Я на данный момент после решения господина Зепса оцениваю его как лидера оппозиции”, — сказал Буров.

По его словам, новая коалиция будет сотрудничать с оппозицией и главная цель Бурова — убрать политизированность из работы думы. Он хочет продолжить хорошие дела и изменить плохие. На вопрос журналиста имеет ли он ввиду коррупцию в Рижской думе, Буров ответил, что речь идет о ямах — как в прямом, так и переносном смысле.

”Для меня борьба с коррупцией будет одним из приоритетов в моей работе, конечно, я могу это сказать”, — подытожил Буров.

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