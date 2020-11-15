Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер обещал ускорить вывод американских войск из Афганистана и с Ближнего Востока. "Настало время возвращаться домой. Все войны должны быть закончены. Многие устали от войн, и я - один из них", - написал Миллер в обращении к военнослужащим США, обнародованном на сайте Пентагона вечером в субботу, 14 ноября.
По словам Миллера, США через 19 лет после терактов 11 сентября полны решимости одержать победу над "Аль-Каидой". В то же время он отметил, что прекращение войн требует "компромиссов" и "партнерств". "Мы сделали то, что могли", - подытожил врио главы Пентагона.
Кристофер Миллер не уточнил, откуда именно будут выведены американские военнослужащие, но упоминание об "Аль-Каиде" свидетельствует о том, что речь, по всей видимости, идет об Афганистане и Ираке, отмечает агентство AFP.
Сокращение военного присутствия США в Афганистане
Предшественник Миллера на посту министра обороны США Марк Эспер за время своей работы сократил численность американских солдат на Гиндукуше почти на две трети. Это стало возможным благодаря заключению соглашения между США и исламским радикальным движением "Талибан". Эспер планировал оставить в Афганистане 4500 солдат, чтобы заставить талибов сократить масштабы насилия. В настоящее время талибы ведут мирные переговоры с правительством Афганистана.
Президент США Дональд Трамп с самого начала работы на посту главы государства добивался вывода американских войск с Гиндукуша. В октябре он написал в своем микроблоге Twitter, что планирует вернуть американских солдат домой к рождеству. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что к февралю численность войск США в Афганистане будет уменьшена до 2500 человек.
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