Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде перед голосованием за его назначение.

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача номер один - это восстановление мира на Востоке и деоккупация и возвращение Крыма", - сказал Пристайко.

"Внешнеполитические приоритеты, объявленные президентом Зеленским, остаются без изменений - ЕС и НАТО. Здесь все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее - одного политического решения", - добавил он.

Пристайко отметил имеющийся опыт и ресурсы ЕС и НАТО, которые может использовать Украина. "Есть опыт и ресурс членов этих организаций, в нашем распоряжении, включая финансовые. Нужно только научиться их эффективно использовать", - добавил министр.

По словам Пристайко, Украине нужен мир и ускорение экономического и социального развития. "Нам нужны скоординированные усилия, внутренние инвестиции, активизация человеческого капитала для налаживания постпромышленного производства, резкого увеличения экспорта. Нам нужны мир и стабильность - это то, что крадет у нас война", - сказал он.

В то же время Пристайко подчеркнул, что Украине нужно учиться у своих зарубежных партнеров, которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и вопросах безопасности.

"Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое следующее обновление санкций против России, как "Северный поток-2" постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами, и не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним", - отметил он.

29 августа Верховная Рада назначила Вадима Пристайко новым министром иностранных дел Украины.

Как сообщает "Европейская правда", за его назначение проголосовали 310 депутатов.

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет: восстановление мира на Востоке и деоккупация и возвращение Крыма...Нам нужен мир для ускорения социального и экономического развития", - сказал Пристайко перед голосованием.

Он отметил, что курс Украины в направлении ЕС и НАТО останется неизменным.

Пристайко до этого назначения работал заместителем главы офиса президента и возглавлял представительство Украины при НАТО в Брюсселе.

Президент Владимир Зеленский внес в Раду назначение Пристайко еще 11 июня, но депутаты предыдущего созыва дважды провалили голосование за увольнение тогдашнего главы МИД Павла Климкина.

Ранее стало известно, что в качестве вице-премьера по вопросам европейской интеграции в новом правительстве будет работать посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.